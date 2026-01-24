Új kedvencre leltek a szurkolók az ausztrál nyílt teniszbajnokságon. Az ausztrál riporternő, Grace Hayden – aki korábban főként krikett- és lóversenyeket közvetített – karrierje eddigi legnagyobb lehetőségét kapta meg, ugyanis az idei Australian Open eseményeivel foglalkozó „Extraaa Serve” című műsor háziasszonyaként bemutatkozhatott az egész világ előtt.

Egy ausztrál riporternő, Grace Hayden lett az Australian Open új sztárja

Rendszeresen zaklatják szexuálisan az Australian Open új sztárját

Grace örökölte apja, Matthew Hayden sport iránt szenvedélyét, ugyanis korában maga is éveken át lovagolt. Az egykori ausztrál krikettlegenda lányának aztán 2022 hozta meg a nagy áttörést, ekkor indult be ugyanis a sportriporteri karrierje. Tavaly januárban a hongkongi Racing X-nél dolgozott, most viszont a Sony Sports Network dél-ázsiai közvetítéseiben vezet műsort és készít interjút a legnagyobb sztárokkal. A 23 éves bombázó természetesen gyorsan levette a lábáról a teniszrajongókat, mivel nem csupán intelligens és karizmatikus a kamerák előtt, de szexi megjelenésével folyamatosan magára vonja a tekinteteket.

A közösségi médiában, ahol rendkívül népszerű – az Instagramon több mint 700 ezer követője van – rendszeresen robbantja a bombát egy-egy merész, mélyen dekoltált megjelenéssel, a bejegyzései alatt pedig nem meglepő módon hemzsegnek a dicsérő kommentek.

Ugyanakkor gyakran kerül a kritikák kereszttüzébe is a megjelenése miatt. A Sydney Confidential magazinnak adott nyilatkozatában Grace korábban elmondta, gyakran kap éretlen ajánlatokat a közösségi médiában, ő azonban nem foglalkozik ezekkel, és magabiztosan kezeli a reflektorfényt.

„Fiatal nőként sajnos előfordul, hogy szexuálisan zaklatnak, pedig csak a munkámat végzem. Ez nem normális és hatalmas probléma, amivel a nők szembesülnek. Ez a közösségi média átka. Minden munkának van pozitív és negatív oldala, ez alól a műsorvezetés sem kivétel” – mondta a csinos riporternő.