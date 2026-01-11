Az Australian Opent gyakran nevezik a „legbarátságosabb” Grand Slam-tornának. A mosolygó önkéntesek, a laza hangulat, a nyári napsütés Melbourne-ben legalábbis, mind ezt sugallja a nézők és a tenisz szerelmesei felé. Azonban mindez csak a kirakat, ha megkapargatjuk a felszínt, bizony egyből más képet kapunk a tornáról. Példának okáért elég csak 2000-ig visszamennünk, ugyanis az elmúlt huszonöt év újra és újra bebizonyította: a szezon első Grand Slamje sokszor nemcsak a hőségről, hanem az indulatokról, jogi csatákról, sportszerűtlenségről és világszintű botrányokról is szólt.

Az Australian Open mindig fontos verseny a sztároknak

Az Australian Opent sem kerülték el a botrányok

Djoković és a vízumdráma – a modern tenisz egyik legsúlyosabb botránya (2022)

Ha egyetlen eseményt kellene kiemelni a közelmúltból, amely örökre megváltoztatta az Australian Open arculatát, az kétségtelenül Novak Djokovics 2022-es kitoloncolási ügye lenne. A világelső szerb játékos orvosi mentességre hivatkozva érkezett Ausztráliába a COVID–19 elleni oltás hiánya ellenére, ám a hatóságok megkérdőjelezték a belépésének jogszerűségét. Djokovics helyzete emiatt napokig bizonytalan volt, előbb a hotelszobájából lett karanténszállás, majd konkrétan politikai üggyé dagadt az esete.

A végkifejlet – a vízum visszavonása és a deportálás – pedig precedens nélküli volt. Egy regnáló címvédőt, minden idők egyik legnagyobbját zárták ki a tornáról, miközben a világ folyamatosan élőben figyelte az eseményeket. A botrány túlmutatott a tenisztársadalmon: a sport, a politika és a közegészségügy ritkán látott módon fonódott össze egy ügy erejéig Melbourne-ben.

A rutinon szerb klasszis kapcsán 2025 sem múlt el érdekes esemény nélkül Ausztráliában. Kezdjük ott a történetet, hogy az Australian Open elődöntőjébe a tízszeres győztes Novak Djokovics Carlos Alcaraz legyőzésével jutott be, a legjobb négy között a második kiemelt Alexander Zverev volt az ellenfele. A szerb teniszező a torna korábbi részében többször kért ápolást, ám az elődöntőben nem látszott sérülés jele rajta. Ezért is volt sokkoló, hogy miután a bréket nem tartalmazó első játszmát rövidítésben megnyerte Zverev, a szettet lezáró röptehibája után Djokovics átsétált a térfelére, és kezet nyújtott a német játékosnak. Djokovics tehát feladta a meccset 81 percet követően, majd a meglepett közönség durván kifütyülte őt, amiért nem lát további játékot.