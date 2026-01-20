Live
Három a magyar igazság – tartja magát a régi közmondás, amelyet most az év első Grand Slamjére is ráhúzhatunk. Udvardy Panna egyesben, míg Bondár Anna és Marozsán Fábián párosban lépett pályára az Australian Openen, de sajnos egyikük sem tudott győzni.

Udvardy Panna nem a legjobb előjelekkel készült az év első Grand Slam-tornájára, mivel bő egy hete erős hasi görcsökkel érkezett meg Melbourne-be, és súlyos ételmérgezéssel a repülőtérről rögtön a Royal Melbourne Hospitalba szállították. Két nap után kiengedték, azóta próbált újra erőre kapni. Az sem könnyítette meg a 27 éves magyar teniszező dolgát, hogy a nyitókörben az egyesben öt, párosban pedig 32 trófeával rendelkező Katerina Siniakovával (45.) került szembe. A cseh ellenfél párosban már háromszor (2022, 2023, 2025) diadalmaskodott az Australian Openen, emellett női és vegyes párosban is szerzett olimpiai aranyat. Első találkozójukon végig a 29 éves Siniakova akarata érvényesült, a kaposvári születésű játékos csak 0:5-nél iratkozott fel az eredményjelzőre, majd a második szettben 2:2 után már egyetlen gémet sem nyert. Az egyoldalú találkozó mindössze egy órát tartott.

Udvardy Panna kikapott egyesben az Australian Openen
Udvardy Panna kikapott egyesben az Australian Openen
Fotó: GABRIELE MARICCHIOLO / NurPhoto

Hármas magyar vereség az Australian Openen

Bondár Anna a román Jaqueline Cristiannal az oldalán a Tereza Mihalikova, Olivia Nicholls 12. helyen rangsorolt szlovák, brit kettőssel csapott össze a 32 közé jutásért, és két sima szettben kikapott. A találkozó 1 óra 13 percig tartott. Bondár egyesben még versenyben van, és a második fordulóban a selejtezős török Zeynep Sönmezzel (112.) csap össze szerdán, aki a nyitókörben meglepetésre a 11. kiemelt orosz Jekatyerina Alekszandrovát búcsúztatta.

Marozsán Fábián kiválóan kezdett az Australian Openen
Marozsán Fábián párosban búcsúzott az Australian Openen
Fotó: PAUL CROCK / AFP

Marozsán Fábián az olasz Mattia Belluccival az oldalán csapott össze a kilencedik helyen kiemelt Francisco Cabral, Lucas Miedler portugál, osztrák duóval. Utóbbi tagja volt szeptemberben a debreceni világdöntő-selejtezőben a magyarokat 3-2-re legyőző válogatottnak. A magyar-olasz kettős az első szettben remekül tartotta a lépést az igazi párosspecialistákból álló ellenféllel – Cabral hat, Miedler 11 trófeát gyűjtött már –, amely rövidítésben hozta a játszmát. A folytatás már simábban alakult, Marozsánék kétszer is elvesztették az adogatásukat, és 1 óra 21 perc után mehettek gratulálni a hálóhoz. Marozsán egyesben 64 között a lengyel Kamil Majchrzakkal (58.) száll szembe szerdán a második fordulóban.

 

