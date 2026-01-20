Udvardy Panna nem a legjobb előjelekkel készült az év első Grand Slam-tornájára, mivel bő egy hete erős hasi görcsökkel érkezett meg Melbourne-be, és súlyos ételmérgezéssel a repülőtérről rögtön a Royal Melbourne Hospitalba szállították. Két nap után kiengedték, azóta próbált újra erőre kapni. Az sem könnyítette meg a 27 éves magyar teniszező dolgát, hogy a nyitókörben az egyesben öt, párosban pedig 32 trófeával rendelkező Katerina Siniakovával (45.) került szembe. A cseh ellenfél párosban már háromszor (2022, 2023, 2025) diadalmaskodott az Australian Openen, emellett női és vegyes párosban is szerzett olimpiai aranyat. Első találkozójukon végig a 29 éves Siniakova akarata érvényesült, a kaposvári születésű játékos csak 0:5-nél iratkozott fel az eredményjelzőre, majd a második szettben 2:2 után már egyetlen gémet sem nyert. Az egyoldalú találkozó mindössze egy órát tartott.

Udvardy Panna kikapott egyesben az Australian Openen

Fotó: GABRIELE MARICCHIOLO / NurPhoto

Hármas magyar vereség az Australian Openen

Bondár Anna a román Jaqueline Cristiannal az oldalán a Tereza Mihalikova, Olivia Nicholls 12. helyen rangsorolt szlovák, brit kettőssel csapott össze a 32 közé jutásért, és két sima szettben kikapott. A találkozó 1 óra 13 percig tartott. Bondár egyesben még versenyben van, és a második fordulóban a selejtezős török Zeynep Sönmezzel (112.) csap össze szerdán, aki a nyitókörben meglepetésre a 11. kiemelt orosz Jekatyerina Alekszandrovát búcsúztatta.

Marozsán Fábián párosban búcsúzott az Australian Openen

Fotó: PAUL CROCK / AFP

Marozsán Fábián az olasz Mattia Belluccival az oldalán csapott össze a kilencedik helyen kiemelt Francisco Cabral, Lucas Miedler portugál, osztrák duóval. Utóbbi tagja volt szeptemberben a debreceni világdöntő-selejtezőben a magyarokat 3-2-re legyőző válogatottnak. A magyar-olasz kettős az első szettben remekül tartotta a lépést az igazi párosspecialistákból álló ellenféllel – Cabral hat, Miedler 11 trófeát gyűjtött már –, amely rövidítésben hozta a játszmát. A folytatás már simábban alakult, Marozsánék kétszer is elvesztették az adogatásukat, és 1 óra 21 perc után mehettek gratulálni a hálóhoz. Marozsán egyesben 64 között a lengyel Kamil Majchrzakkal (58.) száll szembe szerdán a második fordulóban.