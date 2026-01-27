Live
Jelina Szvitolina kisebb meglepetésre simán, 6:1, 6:2-re kiejtette a világranglista-harmadik Coco Gauffot az Australian Open negyeddöntőjében. Gauff ütött tört a kiesése után, míg Szvitolina az Australian Open kameráján keresztül mutatta ki ukrán hazafiasságát.

Két sima női negyeddöntőt hozott az Australian Open keddi játéknapja. Előbb a világelső, Melbourne-ben már kétszeres győztes fehérorosz Arina Szabalenka 6:3, 6:0-lal leckézte meg az amerikai színekben versenyző tinisztárt, Iva Jovicot, majd némi meglepetésre hasonlóan simán nyert az ukrán Jelina Szvitolina (6:1, 6:2) az amerikai, világranglista-harmadik Coco Gauff ellen.

Jelina Szvitolina két szettben legyőzte amerikai riválisát az Australian Open negyeddöntőjében
Fotó: DAVID GRAY / AFP

Australian Open: az ütő bánta az amerikai kiesést

A Magyar Nemzet írta meg, hogy az ukrán-amerikai összecsapás döbbenetes Szvitolina fölényt hozott. A 12. helyen kiemelt teniszező szinte tökéletes nyitószettet produkált: négyszer vette el Gauff adogatását, miközben a sajátját csak egyszer veszítette el. A 29 perces első szett után a második sem volt hosszú ,30 perc elég volt Szvitolinának a győzelemhez.

Gauff nem viselte jól a vereséget, a közösségi médiában közzétett videók alapján az amerikai széttörte az ütőjét. Gauff ahogy egy éve, úgy most is a negyeddöntőben esett ki – akkor is két szettben kapott ki, az ellenfél a spanyol Paula Badosa volt. 

Szvitolina üzenete a továbbjutás után

Az ukrán versenyzőnek nem volt oka az idegeskedésre, a mérkőzés után a kamerára firkált, amelyen ez volt olvasható:

Ukrajna mindenekfelett

Mindezek miatt is pikánsnak ígérkezik a Szvitolina–Szabalenka elődöntő az Australian Openen. A két teniszező korábban már keveredett verbális konfliktusba az orosz–ukrán háború miatt, jóllehet Szabalenka többször is óvatosan elítélte az orosz agressziót. Szvitolina kapcsán pedig külön érdekesség, hogy odesszai születésű játékosnak orosz az anyanyelve.

A női torna alsó ágán szerdán rendezik az elődöntőket, többek között Szabalenka mellett a másik nagy esélyes, Iga Swiatek is pályára lép.

  • Jelena Ribakina (kazah)–Iga Swiatek (lengyel), 01.30-as kezdés
  • Jessica Pegula (amerikai)–Amanda Aniszimova (amerikai), 03.00

 

