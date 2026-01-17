A torna után családalapítási szándékkal szünetre vonuló Babos és Leylah Fernandez duója nem lett kiemelt, mert a kanadai játékos ranglistahelyezése nem elég jó, így már a 32 közé jutásért nehéz rivális vár rájuk a kilencedikként rangsorolt spanyol Cristina Bucsa és az amerikai Nicole Melichar-Martinez személyében. Érdekesség, hogy Babos tavaly utóbbi teniszezővel indult Melbourne-ben.

Babos Tímea (balra) a brazil Luisa Stefanival ünnepel, miután megnyerték a női páros döntőjét a tokiói Pan Pacific Open tenisztornán 2025. október 26-án. A magyar játékos az ausztrál nyílt bajnokságon már másik partnerrel, Leylah Fernandezzel szerepel.

Fotó: PHILIP FONG / AFP

Babos a Nemzeti Sportrádiónak nyilatkozva elárulta: még nem igazán tudatosult benne, hogy egy időre ez az utolsó versenye.

Babos egyik legkedvesebb versenye

„Biztos furcsa lesz, hogy nincsenek versenyek, nincsen utazás. De összességében már az elmúlt pár hét is arról szólt, hogy a kötelező edzések mellett akkor teniszezek, amikor kedvem van” – fogalmazott a 32 éves magyar játékos, aki párosban korábban világelső volt és kétszer is diadalmaskodott az Australian Openen.

Nem égek olyan lázban, mint korábban, ettől függetlenül itt még mindenképpen szerettem volna indulni, ez az egyik legkedvesebb versenyem. Ha jól számoltam, felnőttként ez a 15. Ausztrál Openem, ez egy szép szám, azt hiszem.

Bondár és Stollár is kiemelt ellenféllel kezd

Bondár Anna a román Jaqueline Cristiannal alkot majd egy egységet párosban, első ellenfelük a 12. kiemelt szlovák Tereza Mihalikova és a brit Olivia Nicholls lesz.

„Egyszer-kétszer már játszottunk együtt Jaqueline-nal, bár én egy ideje már nem szerepeltem párosban. Az elején majd biztosan össze kell kicsit szoknunk, de addig még, ha lesz rá lehetőség, edzünk közösen és megbeszéljük a taktikát” – nyilatkozott.

Stollár Fannyt és a japán Kato Mijut a 15. helyen emelték ki, az első fordulóban, a 32 közé jutásért a svájci Viktorija Golubic és az amerikai Ann Li kettőse lesz a riválisuk.