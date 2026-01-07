Mint ismert, márciusban sportágtörténeti esemény, sőt, világszenzáció zajlott a Székelyföldön, amikor a parajdi sóbányában tartottak birkózóversenyt a sóvidéki ötkarikás aranyérmesek, Keresztes Lajos és Lőrincz Márton emlékére.

A magyar sport nem hagyja magára a sóvidéki birkózást

Fotó: ROTH TAMAS / MBSZ

A nemzetegyesítő igényű utánpótlás-csapattalálkozón két-két anyaországi és székelyföldi, valamint egy-egy délvidéki és felvidéki gárda szerepelt, olimpiai bajnokok, Lőrincz Tamás és Szabó Bence tisztelték meg jelenlétükkel. Többen már a viadal rendszeressé tételét, valamint parajdi edzőtáborokat tervezgettek, ám a természet közbeszólt: mint ismert, májusban vízbetörés tette tönkre a bányát, súlyos ökológiai katasztrófát is okozva.

Fotó: Zsolt Halmágyi / MBSZ

Az ottani emberek a bányához és annak turisztikai, gyógyászati vonzerejéhez kapcsolódó megélhetése is végveszélybe került, csakúgy, mint a legmélyebb gyökerű helyi sportág, a sóvidéki birkózás.

Ezért az MSÚSZ úgy döntött, hogy a 68. Nemzeti Sport Gála jótékonysági akciójának kedvezményezettje a helyi születésű 1936-os birkózó olimpiai bajnok nevét viselő korondi Lőrincz Márton Sport Club lesz.

A gáláig átutalással, majd ott a kihelyezett termináloknál bankkártyás befizetéssel is lehet támogatni a nemes célt. Az MSÚSZ jótékonysági kezdeményezése után a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia vállalta, hogy az adományt becsatornázza és eljuttatja a címzetthez. Az adományokat fogadó számlaszám: MBH Bank, 10102244-26701900-04005004. A számla tulajdonosa: Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány.

A tavalyi évhez hasonlóan licitálni is lehet majd, a magyar birkózósport legnagyobb sikereinek egyikét idéző ereklyére, egy válogatott mezre, amelyet a sportág élő olimpiai, világ- és Európa-bajnokai írtak alá.

(A fenti fotón az Eb-győztes, Takács István, valamint két szövetségi kapitány, Bánkuti Zsolt és Lőrincz Viktor a mezzel.) Az ajánlatot a fotitkar@sportujsagirok.hu email címre kérik elküldeni.

Az MSÚSZ honlapján 2025. december 29-től folyamatosan publikálják a licit állását, ajánlatot 2026. január 13-án 12.00 óráig lehet tenni, Kérik, hogy a licitáló tüntesse fel levelében az összeget, valamint telefonos elérhetőségét. Az árverés lebonyolításaival, szabályaival kapcsolatban minden kérdésben az ide kattintva elérhető dokumentumban foglaltak az irányadók.

A kikiáltási ár: 50 000 forint. Új licit esetén a minimális emelkedés 1000 forint.