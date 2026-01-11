Szombaton a Bokszvilágtanács (WBC) szuperkönnyűsúlyú világbajnoki címmeccsén a veretlen kubai tehetség, Jadier Herrera a jóval rutinosabb panamai bokszolóval, Ricardo Núnezzel csapott össze, aki legutóbb 2019-ben küzdött vb-címért. Rendkívül színvonalas meccsen a két bunyós nem kímélte egymást, de a bírót sem.

Egyből véget ért a bokszmérkőzés a bíró kiütése után

Fotó: Youtube/Dazn Boxing

Padlóra küldték a bokszbírót

A 8. menetben Herrara kemény ütéseket mért ellenfelére, ekkor Daniel Van de Wiele belga játékvezető megpróbált közbeavatkozni és szétválasztani a feleket, ez azonban nem egészen úgy sült el, ahogy tervezte. A 35 éve bíráskodó Van de Wiele – aki többek között a Lennox Lewis-Hasim Rahman és Vitalij Klicsko-Juan Carlos Gomez címmeccsén is dirigált – a hátánál fogva akarta visszahúzni a 18-0-s mérleggel büszkélkedő kubait, akinek ekkor az egy ütése véletlenül eltalálta. A bíró egyből a földre zuhant, majd miután onnan feltápászkodott zavarában egyből véget vetett az összecsapásnak.

Herrera ezzel pályafutása eddigi legnagyobb sikerét elérve megszerezte a WBC ideiglenes könnyűsúlyú övét.