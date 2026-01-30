Live
Drámai elődöntőt hozott az Autralian Openen a világelső Carlos Alcaraz és a harmadik helyen kiemelt Alexander Zverev találkozója. A spanyol világsztár a harmadik szett végén görcsöt kapott, ami miatt ápolást is kért, ezen viszont teljesen kiakadt a német játékos, aki csalással vádolta meg Alcarazt. A folytatásban kissé magához tért Carlos Alcaraz, de Zverev döntő szettig tudta vinni a mérkőzést.

A világelső és első helyen kiemelt Carlos Alcaraz 6:4-re nyerte az első szettet, majd a a spanyol a második játszmát rövidítés után 7:6-ra hozta. A harmadik szettben a nagy meleg elkezdte megtenni a hatását, mindkét játékos szenvedett, majd a játszma második felében úgy tűnt, Carlos Alcaraz combja begörcsölt. A spanyol látványosan ölte az időt, majd ápolást is kért.

Zverev teljesen kiakadt, amiért Carlos Alcaraz ápolást kapott
Zverev teljesen kiakadt, amiért Carlos Alcaraz ápolást kapott
Fotó: MARTIN KEEP / AFP

Carlos Alcaraz megsérült, de nem adta fel az elődöntőt

Zverev ezen teljesen kiakadt, hiszen görcsre nem lehet ápolást kérni, csak izomsérülésre. Zverev szép lassan lehiggadt, majd mindketten visszatértek a pályára. Alcaraz még tie-breakre mentette a játszmát, de itt simán nyert Zverev. Alcaraz az ápolás alatt kapott gyógyszereket, de látványosan szenvedett. Sántikált, nehezen mozgozz, futni egyáltalán nem tudott, de saját szervák után így is tudott pontokat szerezni. 

Zverev teljesen kiakadt Alcaraz ápolása miatt:

Zverev hozta az első játékot a negyedik szettben, majd Alcaraz újra tudta hozni az adogatását, és úgy tűnt, talán kicsit jobban van, miközben Zverev a vártnál nehezebben tudott pontokat csinálni. Alcaraz egyre jobban összekapta magát, lehet, hogy a gyógyszerek is használtak, de 4:4-ig fej-fej mellett haladtak, Alcaraznak a szettben maradásért kellett adogatnia, kétszer is, de ezt is megoldotta, jöhetett az újabb rövidítés. Ezt a német bírta jobban, 7-4-re nyerte, így jöhet a döntő, ötödik szett.

Cikkünk frissül...

Az Australian Open másik elődöntőjében Sinner és Djokovics találkozik majd.

