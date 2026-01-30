A világelső és első helyen kiemelt Carlos Alcaraz 6:4-re nyerte az első szettet, majd a a spanyol a második játszmát rövidítés után 7:6-ra hozta. A harmadik szettben a nagy meleg elkezdte megtenni a hatását, mindkét játékos szenvedett, majd a játszma második felében úgy tűnt, Carlos Alcaraz combja begörcsölt. A spanyol látványosan ölte az időt, majd ápolást is kért.

Zverev teljesen kiakadt, amiért Carlos Alcaraz ápolást kapott

Fotó: MARTIN KEEP / AFP

Carlos Alcaraz megsérült, de nem adta fel az elődöntőt

Zverev ezen teljesen kiakadt, hiszen görcsre nem lehet ápolást kérni, csak izomsérülésre. Zverev szép lassan lehiggadt, majd mindketten visszatértek a pályára. Alcaraz még tie-breakre mentette a játszmát, de itt simán nyert Zverev. Alcaraz az ápolás alatt kapott gyógyszereket, de látványosan szenvedett. Sántikált, nehezen mozgozz, futni egyáltalán nem tudott, de saját szervák után így is tudott pontokat szerezni.

Zverev teljesen kiakadt Alcaraz ápolása miatt:

Alexander Zverev was very frustrated about Carlos Alcaraz getting a medical timeout...



Zverev: "Bullsh*t..."



Patrick McEnroe: "Well, that we can understand in English..."



Zverev: "This is f*cking bullsh*t."



McEnroe: "You hear what Zverev thinks about it pretty clearly." pic.twitter.com/xmBODCKbOq — Awful Announcing (@awfulannouncing) January 30, 2026

Zverev hozta az első játékot a negyedik szettben, majd Alcaraz újra tudta hozni az adogatását, és úgy tűnt, talán kicsit jobban van, miközben Zverev a vártnál nehezebben tudott pontokat csinálni. Alcaraz egyre jobban összekapta magát, lehet, hogy a gyógyszerek is használtak, de 4:4-ig fej-fej mellett haladtak, Alcaraznak a szettben maradásért kellett adogatnia, kétszer is, de ezt is megoldotta, jöhetett az újabb rövidítés. Ezt a német bírta jobban, 7-4-re nyerte, így jöhet a döntő, ötödik szett.

Az Australian Open másik elődöntőjében Sinner és Djokovics találkozik majd.