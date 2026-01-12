Conor McGregor egy nemrégiben a fiával készített élő közvetítés során a lehető legemberibb módon, egy bejelentkezési képernyőn keresztül elszólta magát. És hirtelen a bolygó egyik leghíresebb sportolója ugyanazzal a pánikkal küzdött, amit minden szülő érez, amikor a közönség előtt ügyetlenkedik a technikai eszközökkel! McGregor a stream kezdete előtt a Roblox és a Discord alkalmazások között navigált, miközben frissítéseket osztott meg az Instagram-sztorijában. Ekkor kezdődtek a bajok, ugyanis miközben McGregor az alkalmazások között kattintgatott, és megpróbált navigálni a bejelentkezési képernyőkön, a nézők észrevették, hogy egyik személyes jelszava rövid ideig látható volt a képernyőn.

Conor McGregor mostanában nem a bunyó miatt kerül a címlapokra

Fotó: CHRISTOPHE SIMON / AFP

Conor McGregor és a technika ördöge

Néhány képen látható volt, ahogy a problémával küzd, és az egyik képernyőképen még a Discord felhasználóneve is látható volt, utalva a UFC kettős világbajnoki címére! Tényleg olyan volt, mintha egy apa próbálna lépést tartani a gyereke világával. McGregor később, miután sikerült elindítania a streamet és csatlakoznia a fiához, még viccelődött is:

„Még új vagyok ebben. Most már kaphatok egy másik avatárt, ugye?” Miután McGregor rájött, hogyan kell bejelentkezni, a stream máris virálissá vált. Végül is nem egy mérkőzést népszerűsített, hanem a fia, Conor Jack McGregor Jr. mellett ült, és próbálta megérteni a Robloxot, és ez a kontraszt vicces volt, összehasonlítva a harcművészeti világban a róla korábban kialakult határozott személyiséggel.