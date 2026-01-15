A FIS csütörtöki tájékoztatása szerint Magnus Brevik főedző, Thomas Lobben másodedző és Adrian Livelten felszerelés-menedzser 18 hónapig nem töltheti be tisztségét. Mivel az eddigi felfüggesztésük beleszámít a büntetésbe, idén ősszel dolgozhatnak ismét. Mellékesen pedig ötezer svájci frankot kell fizetniük a csaló norvégoknak.

Az olimpiai bajnok Marius Lindvik is egyike a csaló norvégoknak

Fotó: Marcin Golba/NurPhoto via AFP

A csaló norvégok utólag kértek elnézést

A botrány még a helyszínen robbant ki. Felvételek igazolták, hogy a házigazda norvégok több síugrója is olyan ruházatot viselt, amelyekbe a légellenállás csökkentését segítő merevítőket, illetve drótokat helyeztek el. Az érintett síugrók, az egyaránt olimpiai bajnok Marius Lindvik és Johann André Forfang három hónapos eltiltást kapott. Nagysáncon Lindvik eredetileg második volt, de az osztrákok, a szlovénok és a lengyelek közös tiltakozását követően kizárták csalás miatt, akárcsak a negyedik Forfangot.

A norvégok előbb tagadták, hogy manipulálták az öltözetet, ám később Jan-Erik Aalbu, a válogatott igazgatója elismerte a csalást, és elnézést kért a vetélytársaktól, valamint a szurkolóktól.