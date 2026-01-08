Az intézmény honlapjának csütörtöki tájékoztatása szerint az idei 11 kitüntetett között ott van a 40 éves magyar klasszis is, aki olimpiákon négy ezüst- és két bronzérmet gyűjtött, emellett világ- és Európa-bajnoknak mondhatja magát, és vegyesúszásban öt világrekordot állított fel 2021-es visszavonulásáig. A híradás kiemelte, hogy Cseh László a nemzetközi versenyeken összesen 74 érmet gyűjtött, 38 aranyat, 19 ezüstöt és 17 bronzot.

Nem is lehet kérdés, hogy Cseh László helye ott van a sportág legendái között

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Cseh László óriási elismerése

A magyar klasszis mellett még két medencés úszó, az ötszörös olimpiai és tízszeres világbajnok amerikai Nathan Adrian, valamint a hollandok korábbi szupersztárja, a háromszoros olimpiai és világbajnok, Ranomi Kromowidjojo részesül a megtiszteltésben.

A beiktatási ceremóniára május 16-án kerül sor a floridai Fort Lauderdale-ben, a Hírességek Csarnoka impozáns épületében.