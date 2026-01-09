Live
Újra Cseh Lászlóról beszél az úszóvilág. Pedig már öt éve lezárta aktív pályafutását, ám tiszteletet parancsoló eredményei miatt most beválasztották a Fort Lauderdale-i Nemzetközi Úszó Hírességek Csarnokába. A négy olimpiai ezüst- és két bronzérmet nyert világbajnok úszó 38 aranyat, 19 ezüstöt és 17 bronzot szerzett pályafutása során a nemzetközi viadalokon. Az újabb elismerés alkalmával kereste meg kérdéseivel Cseh Lászlót az Origo.

A most 40 éves Cseh László 2021-ben, a tokiói olimpia után vonult vissza az élsporttól, azóta új karrierbe kezdett. A legendás úszó manapság villanyszerelőként dolgozik, és az apai teendők is lefoglalják, de azért nem távolodott el teljesen az úszástól, nemrég pedig hatalmas elismerésben részesült.

Cseh László a tokiói olimpia után vonult vissza
Cseh László a tokiói olimpia után vonult vissza
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Cseh László bekerül a Nemzetközi Úszó Hírességek Csarnokába

Elutazik Floridába májusban a díjátadó ceremóniára?

– Igyekszem úgy alakítani a dolgaimat, hogy a feleségemmel együtt ott lehessek az ünnepségen. Remélem, semmi nem jön közbe, és nyugodtan ki tudunk menni. Ez persze már nem annyira „élet-halál” kérdése, mint aktív koromban az olimpia vagy a világbajnokság, de mégiscsak egy újabb megtiszteltetésről, elismerésről van szó. Igaz, ezúttal a pályafutásom során elért eredményeimet honorálták, és nyilván jól esik, hogy még nem felejtettek el.

Hadd gonoszkodjak egy kicsit: kell-e új öltönyt beszereznie a Fort Lauderdale-i díjátadóra?

– Csak nem a felszedett kilóimra céloz? Alighanem újat veszek, mert a régi ruhatáram java részét már nem tudom használni, ezért vagy új darabokat vásárolok vagy drasztikus fogyókúrába kezdek. Mellesleg nemrégiben vettem új öltönyt, az biztosan jó rám.

Az úszással elég jól lehet égetni a kalóriákat, aktív korában egy gramm feleslege nem volt, nem követi a bevált receptet?

– Nincs időm az uszodára, annál is inkább, mert villanyszerelőként dolgozom. Nem azért csinálom, mert máskülönben éhen halnék, de pályafutásom lezárása után is akartam csinálni valami értelmes dolgot. Eleinte a kislányunk nevelése volt a legfontosabb, de már három és fél éves, óvodába jár, nem akartam rossz példát mutatni azzal, hogy otthon lógatom a lábam.

Budapest, 2025. június 21. Cseh László olimpiai ezüst- és bronzérmes, világ- és Európa-bajnok úszó (j) célba ér az 500 méteres versenyen a harmadik alkalommal megrendezett MOL Campus Öbölúszáson, amelyen több mint 1600-an ugrottak vízbe a Lágymányosi-öbölnél 2025. június 21-én. MTI/Kocsis Zoltán
Cseh László bekerül a Nemzetközi Úszó Hírességek Csarnokába
Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztőség

Az új szakmájában jelent valamiféle előnyt, többletet az uszodai előélet?

– Valószínűleg, hiszen a sportból hoztam magammal egyfajta precizitást, bár hamar rájöttem, hogy az iskolában szerzett tudás itt kevés, ezt gyakorolni kell. Régen is szerettem bütykölni, ezúttal magasabb szintre léptem.

Továbbra sem találja vonzónak az edzői pályát?

– Nem igazán. Néha azért úszom egy keveset, legutóbb a törökbálinti Mikulás-kupán, de jelen pillanatban a villanyszerelés fontosabb, mint a 400 vegyes.

 

