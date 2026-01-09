A most 40 éves Cseh László 2021-ben, a tokiói olimpia után vonult vissza az élsporttól, azóta új karrierbe kezdett. A legendás úszó manapság villanyszerelőként dolgozik, és az apai teendők is lefoglalják, de azért nem távolodott el teljesen az úszástól, nemrég pedig hatalmas elismerésben részesült.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Cseh László bekerül a Nemzetközi Úszó Hírességek Csarnokába

– Elutazik Floridába májusban a díjátadó ceremóniára?

– Igyekszem úgy alakítani a dolgaimat, hogy a feleségemmel együtt ott lehessek az ünnepségen. Remélem, semmi nem jön közbe, és nyugodtan ki tudunk menni. Ez persze már nem annyira „élet-halál” kérdése, mint aktív koromban az olimpia vagy a világbajnokság, de mégiscsak egy újabb megtiszteltetésről, elismerésről van szó. Igaz, ezúttal a pályafutásom során elért eredményeimet honorálták, és nyilván jól esik, hogy még nem felejtettek el.

– Hadd gonoszkodjak egy kicsit: kell-e új öltönyt beszereznie a Fort Lauderdale-i díjátadóra?

– Csak nem a felszedett kilóimra céloz? Alighanem újat veszek, mert a régi ruhatáram java részét már nem tudom használni, ezért vagy új darabokat vásárolok vagy drasztikus fogyókúrába kezdek. Mellesleg nemrégiben vettem új öltönyt, az biztosan jó rám.

– Az úszással elég jól lehet égetni a kalóriákat, aktív korában egy gramm feleslege nem volt, nem követi a bevált receptet?

– Nincs időm az uszodára, annál is inkább, mert villanyszerelőként dolgozom. Nem azért csinálom, mert máskülönben éhen halnék, de pályafutásom lezárása után is akartam csinálni valami értelmes dolgot. Eleinte a kislányunk nevelése volt a legfontosabb, de már három és fél éves, óvodába jár, nem akartam rossz példát mutatni azzal, hogy otthon lógatom a lábam.

Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztőség

– Az új szakmájában jelent valamiféle előnyt, többletet az uszodai előélet?

– Valószínűleg, hiszen a sportból hoztam magammal egyfajta precizitást, bár hamar rájöttem, hogy az iskolában szerzett tudás itt kevés, ezt gyakorolni kell. Régen is szerettem bütykölni, ezúttal magasabb szintre léptem.

– Továbbra sem találja vonzónak az edzői pályát?