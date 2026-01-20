Live
Szürreális jelenetek Melbourne-ben. Az Australian Open első fordulójában Luciano Darderi hiába nyerte meg élete első melbourne-i meccsét, az ünneplés elmaradt. Az olasz teniszezőt ugyanis sürgős biológiai szükség kényszerítette menekülésre, és szó szerint lefutott a pályáról a győztes labda után.

Az Australian Open első fordulójában a 22. kiemelt Luciano Darderi három szoros szettben győzte le a chilei Cristian Garint (7:6, 7:5, 7:6). A mérkőzés azonban jóval többről szólt, mint a számok a táblán. A melbourne-i hőség mindkét játékost megviselte, a döntő játszmában pedig egyszerre kértek orvosi szünetet.

Luciano Darderi a kínok kínját élte át gyomorgörcs miatt az Australian Open első fordulójában
Luciano Darderi a kínok kínját élte át gyomorgörcs miatt az Australian Open első fordulójában Fotó: WILLIAM WEST / AFP

Nem csak Darderi, az ellenfele is kínlódott az Australian Openen

Míg Garin a lábán kialakult vízhólyagokkal küzdött, addig Darderi komoly gyomorproblémákkal. Az olasz teniszező állapota annyira súlyos volt, hogy a harmadik szett hajrájában szó szerint rohannia kellett a mosdóba.

Darderi visszatérése után még összeszedte magát, hozta az adogatását, majd megnyerte a rövidítést. A meccslabdát követően azonban egészen szokatlan jelenet következett: az olasz átsprintelt a hálón, gyorsan kezet rázott ellenfelével, a székbírónak már meg sem köszönte a munkáját, egyenesen az öltöző – pontosabban a mosdó – felé vette az irányt.

Ilyet még nem látott a kommentátor

A tévéközvetítés kommentátora, Mike Cashen sem hitt a szemének: „Sprintel a háló felé… igen, csak kezet fogni és eltűnik. Hihetetlen jelenetek. Gyomorgörcsök, minden egyszerre.”

Darderi később visszatért a pályára, hogy megköszönje a szurkolók támogatását, de addigra már mindenki tudta: ilyen „győzelmi ünneplést” ritkán látni Grand Slam-tornán, ahol a magyarok is szerepelnek.

Az olasz teniszező a második fordulóban az argentin Sebastian Baez vagy a francia Giovanni Mpetschi Perricard ellen lép pályára.

 

 

