Elképesztő meccsre volt kilátás, ugyanis az angol és a holland játékos pályafutása során hat meccset játszott egymás ellen, az összevetésben pedig 3-3-ra álltak a darts-vb fináléja előtt.
A 2025-ben egymás ellen lejátszott öt mérkőzésük alapján a két játékos átlaga szinte teljesen megegyezik. A World Grand Prix-n dobott kezdő duplák figyelembevételével Van Veen 103,35-ös, míg Littler 103,32-es átlagot hozott.
Fej-fej mellett a darts-vb fináléjáig
Ráadásul ezeken a meccseken mindkét játékos a legek több mint 63%-át 15 nyílból vagy annál kevesebből fejezte be, ami rendkívül magas színvonalú döntőt ígért.
Az idei világbajnokság során Littler 103,44-es átlagot dobott, míg Van Veen 102,16-ot, a címvédő kiszállózási mutatója 54,79%, ami kis előnyt jelentett a holland játékos 51,23%-ával szemben.
Két legenda is búcsúzott a vb-döntőben
A világbajnoki döntős volt az utolsó mérkőzése John McDonaldnek, aki a bevonulásokat konferálja fel a televízióban. A 65 éves McDonald 2004 óta dolgozott a PDC-vel, a torna előtt pedig azért jelentette be visszavonulását, mert a nyugdíjas éveiben több időt szeretne az unokáival tölteni.
A másik búcsúzó George Noble játékvezető volt, aki szintén legenda a sportágban, miután több mint két évtizedet húzott le a PDC keretein belül, előtte pedig a másik dartsos szövetségnél, a BDO-nál dolgozott.
Ifjú titánok csatája a darts-vb döntőjében
Elsőként a holland Gian van Veen érkezett a színpadra, aki Tony Igy Astronomia cím tranceslágerére vonult be, őt követte a vb-címvédő Littler, aki Pitbull Greenlight című dalára sétált át a tömegen.
A bullradobást a holland nyerte, így ő kezdhette a mérkőzést, és az első legben azonnal villantott egy 100+-os kiszállót, Littler azonban szintén hozta a saját kezdését. A harmadik legben megremegett Van Veen keze, a vb-címvédő pedig brékelni tudott, ezt követően viszont Littler hibázott egy kiszállót, így a holland vissza is tudott brékelni. A döntő leg elején Littler megdobta a meccs első 180-ját, Van Veen pedig kis híján megdobott egy Big Fish (170-es) kiszállót, de a bullradobást elvétette. Ekkor úgy tűnt, Littler nyerheti a döntő lehet, de a döntő pillanatban az angol keze is megremegett, a holland pedig élt a felkínált lehetőséggel és behúzta az első szettet (0-1).
A második szettet Van Veen egy brékleggel kezdte, méghozzá egy 100+os kiszállóval, majd a saját legjét is hozta egy 127-es kiszállóval. Ezt követően Littler megnyerte a saját kezdését, majd brékelni tudta a hollandot, így ismét jöhetett egy döntő leg. Ebben Littler egy 177-es körrel kezdett, majd egy elképesztő 116-os kiszállóval sokkolta Van Veent, így egyenlíteni tudott (1-1).
A harmadik szettet Van Veen rosszul kezdte, Littler pedig hátsópályáról bekezdett egy 180-nal, amit aztán a holland vissza is dobott neki, majd be is húzta az első leget. A másodikban Littler hozta a kezdését, méghozzá egy 112-es kiszállóval.
Még csak a vb-döntő elején jártunk, de egy már öt 100+-os kiszállót láthatott az Alexandra Palace közönsége.
A harmadik legben Littler brékelni tudott egy 11 nyilas körrel, majd a saját legjét egy 170-es kiszállóval hozni tudta, így az angol csodatini átvette a vezetést (2-1).
A negyedik szettben Littler azonnal hozta a kezdését egy 66-os kiszállóval, majd brékelni tudta Van Veent, aki a remek kezdés után kezdett elbizonytalanodni. A harmadik legben a holland annyira leszakadt, hogy még kiszállóra sem tudott dobni, az angol világbajnok pedig 3-0-val húzta be a negyedik játszmát (3-1).
A rövid szünet után Van Veen kezdte az ötödik szettet és egy szenzációs 137-es kiszállóval jelezte, hogy nem kíván asszisztálni Littler második világbajnoki címéhez.
Ezt követően egy kis közjáték borzolta az angol idegeit, ugyanis a fináléra ismét belógott az Ally Pally darazsa, aki folyamatosan a vb-címvédő feje körül zümmögött, ez pedig láthatóan nagyon bosszantotta Littlert.
Miután elmúlt a darázsveszély, Littler hozta a kezdését, majd brékelni is tudott egyet, és végül 3-1-re behúzta az ötödik szettet (4-1).
A hatodik szettet Littler egy 180-as körrel kezdte, majd ismét jött egy 180-as dobos, így megvolt az esélye a 9 nyilasra. A hetedik nyila viszont célt tévesztett, de így is be tudta húzni a legjét. A második legben Littler elrontotta a 81-es kiszállót, de Van Veen sem találta a duplát, amit az angol azonnal megbüntetett. A harmadik leget a címvédő egy 180-nal kezdte, és végül simán be is húzta azt, így összesítésben 5-1-re vezetett.
A hetedik szett előtt le kellett cserélni a táblát, ugyanis Van Veen egy kisebb sérülést szenvedett, megvágta a kezét, a vére pedig felkerült a táblára.
A hetedik szettet Littler egy brékleggel kezdte, Van Veen pedig már annyira hitehagyott volt, hogy az angolnak egy 15 nyilas leg is elég volt ahhoz, hogy hozza a kezdését. Ezt követően a harmadik legben a holland gyorsan dobott egyhuzamban két 180-at, így megvolt az esélye a 9 nyilasra, de nem járt sikerrel, ráadásul még a leget sem tudta megnyerni, így Littler egy játszmára került pályafutása második világbajnoki címétől (6-1).
A nyolcadik szettben Littler hozta a kezdését, a holland viszont egyenlíteni tudott. A harmadik legben az angol kis híján kiszállt 150-ről, de a végén a dupla 15-öt nem tudta megoldani, Van Veen viszont a kiszálló közelében sem volt, Littler dupla 6-tal szállt ki. A negyedik legben aztán az angol megkoronázta az egész vb-n nyújtott teljesítményét: egy 147-es kiszállóval sokkolta a hollandot, így 3-1-re behúzta a leget, a meccset pedig 7-1-re nyerte meg, így megvédte világbajnoki címét és megnyerte pályafutása második vb-trófeáját.
7-1-es győzelmével a 18 éves Littler történelmet írt, ugyanis ez lett minden idők második legnagyobb különbségét hozó vb-döntője. A rekordot a 14-szeres világbajnok Phil Tylor tartja, aki 2001-ben 7-0-ra ütötte ki John Partot. 7-1-es különbség a döntőben legutóbb 2009-ben volt, amikor Phil Taylor verte 7-1-re a holland Raymond van Barneveldet.
Győzelmével az angol játékos lett a negyedik a dartsvilágbajnokságok történetében, aki meg tudta védeni a címét. Korábban ez csak Phil Taylornak, Adrian Lewisnak és Gary Andersonnak sikerült.
Elképesztő. Köszönöm George Noble és John McDolandnek, hihetetlen, hogy mostantól nem lesznek részesei bulinak. Rosszul kezdtem, az első szettem nem volt az igazi és hátrányban mehettem az első szünetre. Onnantól be kell indulnom. Viszont Gian is elégedett lehet, minden szettben ott volt mögött, elképesztő vb-je volt neki is. A pénzdíj megváltoztatja az ember életét, de maga a győzelem leírhatatlan érzés”
– mondta a vb-döntő után a 18 éves Luke Littler, aki egymillió fontot nyert a darts-vb-n.
- kapcsolódó cikkek: