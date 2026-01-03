Elképesztő meccsre volt kilátás, ugyanis az angol és a holland játékos pályafutása során hat meccset játszott egymás ellen, az összevetésben pedig 3-3-ra álltak a darts-vb fináléja előtt.

A 18 éves Luke Littler volt a darts-vb-döntő esélyese

Fotó: Andreas Gora/dpa Picture-Alliance via AFP

A 2025-ben egymás ellen lejátszott öt mérkőzésük alapján a két játékos átlaga szinte teljesen megegyezik. A World Grand Prix-n dobott kezdő duplák figyelembevételével Van Veen 103,35-ös, míg Littler 103,32-es átlagot hozott.

Fej-fej mellett a darts-vb fináléjáig

Ráadásul ezeken a meccseken mindkét játékos a legek több mint 63%-át 15 nyílból vagy annál kevesebből fejezte be, ami rendkívül magas színvonalú döntőt ígért.

Az idei világbajnokság során Littler 103,44-es átlagot dobott, míg Van Veen 102,16-ot, a címvédő kiszállózási mutatója 54,79%, ami kis előnyt jelentett a holland játékos 51,23%-ával szemben.

Két legenda is búcsúzott a vb-döntőben

A világbajnoki döntős volt az utolsó mérkőzése John McDonaldnek, aki a bevonulásokat konferálja fel a televízióban. A 65 éves McDonald 2004 óta dolgozott a PDC-vel, a torna előtt pedig azért jelentette be visszavonulását, mert a nyugdíjas éveiben több időt szeretne az unokáival tölteni.

A másik búcsúzó George Noble játékvezető volt, aki szintén legenda a sportágban, miután több mint két évtizedet húzott le a PDC keretein belül, előtte pedig a másik dartsos szövetségnél, a BDO-nál dolgozott.

John McDonald (balra) és George Noble bekerültek a dartshírességek csarnokába

Fotó: PDC Darts/X

Ifjú titánok csatája a darts-vb döntőjében

Elsőként a holland Gian van Veen érkezett a színpadra, aki Tony Igy Astronomia cím tranceslágerére vonult be, őt követte a vb-címvédő Littler, aki Pitbull Greenlight című dalára sétált át a tömegen.

Gian van Veen walks on for his first World Championship final 🤩



A touching tribute to George Noble from John McDonald 👏 pic.twitter.com/wSNuNZDfgc — PDC Darts (@OfficialPDC) January 3, 2026

A bullradobást a holland nyerte, így ő kezdhette a mérkőzést, és az első legben azonnal villantott egy 100+-os kiszállót, Littler azonban szintén hozta a saját kezdését. A harmadik legben megremegett Van Veen keze, a vb-címvédő pedig brékelni tudott, ezt követően viszont Littler hibázott egy kiszállót, így a holland vissza is tudott brékelni. A döntő leg elején Littler megdobta a meccs első 180-ját, Van Veen pedig kis híján megdobott egy Big Fish (170-es) kiszállót, de a bullradobást elvétette. Ekkor úgy tűnt, Littler nyerheti a döntő lehet, de a döntő pillanatban az angol keze is megremegett, a holland pedig élt a felkínált lehetőséggel és behúzta az első szettet (0-1).