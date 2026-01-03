Live
Szombat este 21:15-től a londoni Alexandra Palace-ban rendezik a 2026-os PDC dartsvilágbajnokság döntőjét. A fináléban az angol csodagyerek, a címvédő Luke Littler mérkőzik meg a holland U23-as világbajnok Gian van Veennel. A darts-vb-döntő esélyese egyértelműen a világranglista élén álló Littler, azonban ha van valaki, aki megszoríthatja, az csakis Van Veen lehet.

A darts-vb fináléjában a címvédő Luke Littler számít toronymagas esélyesnek, a fogadóirodák 1.40-szeres pénzt fizetnek a győzelmére, míg Gian van Veen sikere több mint háromszoros pénzt ér. 

A címvédő Luke Littler mészárlást rendezett a darts-vb negyeddöntőjében
Littler a darts-vb-döntő esélyese
Fotó: Andreas Gora/dpa Picture-Alliance via AFP

A 18 éves Luke Littler sorozatban harmadszor játszhat világbajnoki döntőt, ezzel pedig már a finálé előtt történelmet írt, erre ugyanis csak olyan legendák voltak képesek, mint a 14-szeres világbajnok Phil Taylor, a kétszeres győztes Gary Anderson és az egyszeres világbajnok Dennis Priestley. 

Litttler tovább írja a darts-történelmet?

A címvédő angol játékos játszi könnyedséggel jutott el a fináléig. Littler az első három meccsén még csak szettet sem veszített, először a Rob Cross elleni nyolcaddöntőben történt vele ilyen, de végül azt a meccset is hozta négy kettőre. A negyeddöntőben azt 5-0-val végezte ki a lengyel Krzysztof Ratajskit, az elődöntőben pedig 6-1-es összesítéssel búcsúztatta honfitársát, Ryan Searle-t.

Az U23-as világbajnok Gian van Veen a dartsvilágbajnokságon még egyik meccsét sem tudta nullára megnyerni, azonban a sorsolása sokkal keményebb volt Littlernek. A holland dartsjátékos a vb-döntőig vezető úton elképesztő teljesítményt nyújtott. A negyeddöntőben a 2024-es világbajnokot, az angol Luke Humphriest alázta meg, az elődöntőben pedig a sportág legendájával, a skót Gary Andersonnal játszott egy felejthetetlen meccset, melyet végül 6:3-ra nyert meg. 

Ami az egymás elleni összevetést illeti: a két játékos 2023 novemberében összecsapott az ifjúsági világbajnokság döntőjében, azt a meccset Littler nyerte 6:4-re. Azonban fontos kiemelni, hogy a 2025-ös évben Van Veen ötször találkozott az angol sztárjátékossal, ebből pedig háromszor győztesen került ki és csak kétszer veszített. Tehát mindent egybevetve 3-3-ra állnak egymás ellen. 

Jó érzés, hogy bejutottam a döntőbe, és csatlakoztam azokhoz a játékosoknak, akik zsinórban három döntőt is játszottak. Most már az egyetlen célom az, hogy bekerüljek azok közé, akik meg tudták védeni a világbajnoki címüket. Minden jogom megvan ahhoz, hogy elhiggyem, képes vagyok rá, de soha nem mondtam azt, hogy meg fogom nyerni. Majd meglátjuk, hogyan alakulnak a nyilak” 

mondta a pénteki elődöntője után Littler, aki a legutóbbi húsz mérkőzésből mindössze egyet veszített el.

Felveheti a versenyt az első számú holland?

Miután megnyerte a negyeddöntőjét, eldőlt, hogy Gian van Veen feljön a világranglista harmadik helyére, ezzel Michael van Gerwent megelőzve ő lett az első számú holland dartsjátékos. A 23 éves klasszis esélytelenebbnek számít Littler ellen, de a vb-n mutatott játéka miatt a szakértők egyetértenek abban, hogy egyedül neki van esélye felvenni a harcot az angol világbajnokkal. 

Mindig az volt az álmom, hogy szerepelhessek a világbajnokságon, de arról nem is álmodtam, hogy döntőbe juthatok – elképesztő érzés. Luke Humphries is 100 feletti átlagot dobott, Gary Anderson is 100 felett teljesített. Az elmúlt pár mérkőzés nagyon kemény volt, de megmutatta számomra, mire vagyok képes: hogy akkor is le tudom győzni ezeket az ellenfeleket, amikor jól játszanak, ráadásul ezen a színpadon, az ezzel járó nyomás alatt” 

– vélekedett a holland játékos, aki úgy érzi, megérdemelné, hogy megnyerje a trófeát. 

„Óriási dolog lenne megnyerni a címet, és szerintem senki sem mondaná, hogy nem érdemeltem meg. Mindenki tudja, mire képes Luke Littler. A legjobb játékomat kell hoznom, különben nagyon nehéz meccs lesz” – folytatta. 

Az ifjúsági világbajnokság döntőjében én voltam az esélyes. A meccs után már tudtam, mire képes Luke Littler. Azóta rengeteg nagy csatát vívtunk egymással. Tudom, milyen érzés legyőzni őt, de azt nem tudom, milyen érzés ezen a színpadon, pályafutásom legnagyobb meccsén legyőzni. Luke tudja, milyen megnyerni a világbajnokságot, felemelni ezt a trófeát és egy éven át világbajnoknak lenni. Ez teljesen más mérkőzés lesz, mint amihez hozzászoktam” 

– tette hozzá Van Veen. 

A 2025-ben egymás ellen lejátszott öt mérkőzésük alapján a két játékos átlaga szinte teljesen megegyezik. A World Grand Prix-n dobott kezdő duplák figyelembevételével Van Veen 103,35-ös, míg Littler 103,32-es átlagot hozott.

dpatop - 26 October 2025, North Rhine-Westphalia, Dortmund: Darts: European Championship, Final: G. van Veen (Netherlands) - L. Humphries (Great Britain). Gian van Veen celebrates after the last throw. Photo: Bernd Thissen/dpa (Photo by BERND THISSEN / dpa Picture-Alliance via AFP)
Gian van Veen tömegelésben és kiszállózásban is felveszi a versenyt Luke Littlerrel
Fotó: Bernd Thissen/dpa Picture-Alliance via AFP

Ráadásul ezeken a mérkőzésekben mindkét játékos a legek több mint 63%-át 15 nyílból vagy annál kevesebből fejezte be, ami rendkívül magas színvonalú döntőt ígér.

Az idei világbajnokság során Littler 103,44-es átlagot dob, míg Van Veen 102,16-ot, a címvédő kiszállózási mutatója 54,79%, ami kis előnyt jelent a holland játékos 51,23%-ával szemben.

  • kapcsolódó cikkek:
A darts tinédzser világsztárja ismét lecsapott
Üzent a darts világbajnoka: ki akarja ütni az angol válogatott sztárfocistát
Bepöccent a világbajnok anyja: undorító seggfejeknek nevezte a szurkolókat
Bárányjelmezben szurkolt a darts-vb-n Európa egyik legkeresettebb focistája

Darts-vb – amikor egy nyíl mindent eldönt

