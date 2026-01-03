A darts-vb fináléjában a címvédő Luke Littler számít toronymagas esélyesnek, a fogadóirodák 1.40-szeres pénzt fizetnek a győzelmére, míg Gian van Veen sikere több mint háromszoros pénzt ér.

Littler a darts-vb-döntő esélyese

Fotó: Andreas Gora/dpa Picture-Alliance via AFP

A 18 éves Luke Littler sorozatban harmadszor játszhat világbajnoki döntőt, ezzel pedig már a finálé előtt történelmet írt, erre ugyanis csak olyan legendák voltak képesek, mint a 14-szeres világbajnok Phil Taylor, a kétszeres győztes Gary Anderson és az egyszeres világbajnok Dennis Priestley.

Litttler tovább írja a darts-történelmet?

A címvédő angol játékos játszi könnyedséggel jutott el a fináléig. Littler az első három meccsén még csak szettet sem veszített, először a Rob Cross elleni nyolcaddöntőben történt vele ilyen, de végül azt a meccset is hozta négy kettőre. A negyeddöntőben azt 5-0-val végezte ki a lengyel Krzysztof Ratajskit, az elődöntőben pedig 6-1-es összesítéssel búcsúztatta honfitársát, Ryan Searle-t.

Az U23-as világbajnok Gian van Veen a dartsvilágbajnokságon még egyik meccsét sem tudta nullára megnyerni, azonban a sorsolása sokkal keményebb volt Littlernek. A holland dartsjátékos a vb-döntőig vezető úton elképesztő teljesítményt nyújtott. A negyeddöntőben a 2024-es világbajnokot, az angol Luke Humphriest alázta meg, az elődöntőben pedig a sportág legendájával, a skót Gary Andersonnal játszott egy felejthetetlen meccset, melyet végül 6:3-ra nyert meg.

Ami az egymás elleni összevetést illeti: a két játékos 2023 novemberében összecsapott az ifjúsági világbajnokság döntőjében, azt a meccset Littler nyerte 6:4-re. Azonban fontos kiemelni, hogy a 2025-ös évben Van Veen ötször találkozott az angol sztárjátékossal, ebből pedig háromszor győztesen került ki és csak kétszer veszített. Tehát mindent egybevetve 3-3-ra állnak egymás ellen.

Jó érzés, hogy bejutottam a döntőbe, és csatlakoztam azokhoz a játékosoknak, akik zsinórban három döntőt is játszottak. Most már az egyetlen célom az, hogy bekerüljek azok közé, akik meg tudták védeni a világbajnoki címüket. Minden jogom megvan ahhoz, hogy elhiggyem, képes vagyok rá, de soha nem mondtam azt, hogy meg fogom nyerni. Majd meglátjuk, hogyan alakulnak a nyilak”

– mondta a pénteki elődöntője után Littler, aki a legutóbbi húsz mérkőzésből mindössze egyet veszített el.