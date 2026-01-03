A darts-vb fináléjában a címvédő Luke Littler számít toronymagas esélyesnek, a fogadóirodák 1.40-szeres pénzt fizetnek a győzelmére, míg Gian van Veen sikere több mint háromszoros pénzt ér.
A 18 éves Luke Littler sorozatban harmadszor játszhat világbajnoki döntőt, ezzel pedig már a finálé előtt történelmet írt, erre ugyanis csak olyan legendák voltak képesek, mint a 14-szeres világbajnok Phil Taylor, a kétszeres győztes Gary Anderson és az egyszeres világbajnok Dennis Priestley.
Litttler tovább írja a darts-történelmet?
A címvédő angol játékos játszi könnyedséggel jutott el a fináléig. Littler az első három meccsén még csak szettet sem veszített, először a Rob Cross elleni nyolcaddöntőben történt vele ilyen, de végül azt a meccset is hozta négy kettőre. A negyeddöntőben azt 5-0-val végezte ki a lengyel Krzysztof Ratajskit, az elődöntőben pedig 6-1-es összesítéssel búcsúztatta honfitársát, Ryan Searle-t.
Az U23-as világbajnok Gian van Veen a dartsvilágbajnokságon még egyik meccsét sem tudta nullára megnyerni, azonban a sorsolása sokkal keményebb volt Littlernek. A holland dartsjátékos a vb-döntőig vezető úton elképesztő teljesítményt nyújtott. A negyeddöntőben a 2024-es világbajnokot, az angol Luke Humphriest alázta meg, az elődöntőben pedig a sportág legendájával, a skót Gary Andersonnal játszott egy felejthetetlen meccset, melyet végül 6:3-ra nyert meg.
Ami az egymás elleni összevetést illeti: a két játékos 2023 novemberében összecsapott az ifjúsági világbajnokság döntőjében, azt a meccset Littler nyerte 6:4-re. Azonban fontos kiemelni, hogy a 2025-ös évben Van Veen ötször találkozott az angol sztárjátékossal, ebből pedig háromszor győztesen került ki és csak kétszer veszített. Tehát mindent egybevetve 3-3-ra állnak egymás ellen.
Jó érzés, hogy bejutottam a döntőbe, és csatlakoztam azokhoz a játékosoknak, akik zsinórban három döntőt is játszottak. Most már az egyetlen célom az, hogy bekerüljek azok közé, akik meg tudták védeni a világbajnoki címüket. Minden jogom megvan ahhoz, hogy elhiggyem, képes vagyok rá, de soha nem mondtam azt, hogy meg fogom nyerni. Majd meglátjuk, hogyan alakulnak a nyilak”
– mondta a pénteki elődöntője után Littler, aki a legutóbbi húsz mérkőzésből mindössze egyet veszített el.
Felveheti a versenyt az első számú holland?
Miután megnyerte a negyeddöntőjét, eldőlt, hogy Gian van Veen feljön a világranglista harmadik helyére, ezzel Michael van Gerwent megelőzve ő lett az első számú holland dartsjátékos. A 23 éves klasszis esélytelenebbnek számít Littler ellen, de a vb-n mutatott játéka miatt a szakértők egyetértenek abban, hogy egyedül neki van esélye felvenni a harcot az angol világbajnokkal.
Mindig az volt az álmom, hogy szerepelhessek a világbajnokságon, de arról nem is álmodtam, hogy döntőbe juthatok – elképesztő érzés. Luke Humphries is 100 feletti átlagot dobott, Gary Anderson is 100 felett teljesített. Az elmúlt pár mérkőzés nagyon kemény volt, de megmutatta számomra, mire vagyok képes: hogy akkor is le tudom győzni ezeket az ellenfeleket, amikor jól játszanak, ráadásul ezen a színpadon, az ezzel járó nyomás alatt”
– vélekedett a holland játékos, aki úgy érzi, megérdemelné, hogy megnyerje a trófeát.
„Óriási dolog lenne megnyerni a címet, és szerintem senki sem mondaná, hogy nem érdemeltem meg. Mindenki tudja, mire képes Luke Littler. A legjobb játékomat kell hoznom, különben nagyon nehéz meccs lesz” – folytatta.
Az ifjúsági világbajnokság döntőjében én voltam az esélyes. A meccs után már tudtam, mire képes Luke Littler. Azóta rengeteg nagy csatát vívtunk egymással. Tudom, milyen érzés legyőzni őt, de azt nem tudom, milyen érzés ezen a színpadon, pályafutásom legnagyobb meccsén legyőzni. Luke tudja, milyen megnyerni a világbajnokságot, felemelni ezt a trófeát és egy éven át világbajnoknak lenni. Ez teljesen más mérkőzés lesz, mint amihez hozzászoktam”
– tette hozzá Van Veen.
A 2025-ben egymás ellen lejátszott öt mérkőzésük alapján a két játékos átlaga szinte teljesen megegyezik. A World Grand Prix-n dobott kezdő duplák figyelembevételével Van Veen 103,35-ös, míg Littler 103,32-es átlagot hozott.
Ráadásul ezeken a mérkőzésekben mindkét játékos a legek több mint 63%-át 15 nyílból vagy annál kevesebből fejezte be, ami rendkívül magas színvonalú döntőt ígér.
Az idei világbajnokság során Littler 103,44-es átlagot dob, míg Van Veen 102,16-ot, a címvédő kiszállózási mutatója 54,79%, ami kis előnyt jelent a holland játékos 51,23%-ával szemben.
