A darts-vb első negyeddöntőjében az angol Ryan Searle rendkívül magabiztosan kezdett a walesi Jonny Clayton ellen. Az öt megnyert szettig tartó mérkőzésen gyorsan elhúzott 3-0-ra. A 38 éves angol ezt követően kiengedett, így Clayton szépíteni tudott, Searle pedig először veszítette szettet a világbajnokság során.
A walesi azonban nem tudott visszakapaszkodni, pedig Searle nem játszott csúcsformában, de végül mégis 5-2-es győzelmet aratott, így bejutott az elődöntőbe, ahol a világbajnoki címvédő Luke Littler, vagy pedig a lengyel Krzysztof Ratajski lesz az ellenfele.
Egyikünk sem játszott csúcsformában, idegesek voltunk, hatalmas volt a tét. Most már a hetedik vagyok a világranglistán, ami elképesztő. Nem látok túl jól, úgyhogy ez egy üzenet azoknak, akik szintén ebben a cipőben járnak: így is bármit elérhetünk”
– nyilatkozta a meccs után a Heavy Metal becenévre hallgató angol játékos.
Kiesett a darts-vb közönségkedvence
A másik csütörtöki negyeddöntőben a kétszeres világbajnok Gary Anderson találkozott az Alexandra Palace közönségkedvencével, a 86. helyen rangsorolt Justin Hooddal.
A találkozó elképesztően jó hangulatban telt, Anderson és Hood és végignevették a találkozót, nyoma sem volt semmilyen feszültségnek. A skót Anderson alapból is rendkívül szerethető figura, Hood pedig csak egyszerűen élvezte, hogy a színpadon lehet egy ilyen komoly téttel bíró meccsen.
A mérkőzés 1-1-ig szoros volt, ezt követően Hood rengeteget hibázott, Anderson pedig játszi könnyedséggel nyert 5-2-re és pályafutása során nyolcadszor jutott be a legjobb négy közé.
Elképesztően boldog vagyok, hogy továbbjutottam. Luke Humphries a világ egyik legjobb játékosa, zseniálisan játszik, Gian pedig szintén klasszis, érdekes meccs lesz”
– vélekedett Anderson, akit a pénteki lehetséges elődöntős ellenfeleiről kérdeztek.
