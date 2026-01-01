A darts-vb első negyeddöntőjében az angol Ryan Searle rendkívül magabiztosan kezdett a walesi Jonny Clayton ellen. Az öt megnyert szettig tartó mérkőzésen gyorsan elhúzott 3-0-ra. A 38 éves angol ezt követően kiengedett, így Clayton szépíteni tudott, Searle pedig először veszítette szettet a világbajnokság során.

Ryan Searle elődöntős a darts-vb-n

Fotó: David Inderlied/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa Picture-Alliance via AFP

A walesi azonban nem tudott visszakapaszkodni, pedig Searle nem játszott csúcsformában, de végül mégis 5-2-es győzelmet aratott, így bejutott az elődöntőbe, ahol a világbajnoki címvédő Luke Littler, vagy pedig a lengyel Krzysztof Ratajski lesz az ellenfele.

Egyikünk sem játszott csúcsformában, idegesek voltunk, hatalmas volt a tét. Most már a hetedik vagyok a világranglistán, ami elképesztő. Nem látok túl jól, úgyhogy ez egy üzenet azoknak, akik szintén ebben a cipőben járnak: így is bármit elérhetünk”

– nyilatkozta a meccs után a Heavy Metal becenévre hallgató angol játékos.

SEARLE INTO THE SEMIS!



What a moment for Ryan Searle!



Heavy Metal produces a clinical display of doubling to defeat Jonny Clayton 5-2 and break new ground at Alexandra Palace!



📺 https://t.co/59TualjgND #WCDarts | QF pic.twitter.com/mGPlJrQFFd — PDC Darts (@OfficialPDC) January 1, 2026

Kiesett a darts-vb közönségkedvence

A másik csütörtöki negyeddöntőben a kétszeres világbajnok Gary Anderson találkozott az Alexandra Palace közönségkedvencével, a 86. helyen rangsorolt Justin Hooddal.

A találkozó elképesztően jó hangulatban telt, Anderson és Hood és végignevették a találkozót, nyoma sem volt semmilyen feszültségnek. A skót Anderson alapból is rendkívül szerethető figura, Hood pedig csak egyszerűen élvezte, hogy a színpadon lehet egy ilyen komoly téttel bíró meccsen.

Gary Anderson what are you doing 😭 pic.twitter.com/y8mjeQLEMI — Sky Sports Darts (@SkySportsDarts) January 1, 2026

A mérkőzés 1-1-ig szoros volt, ezt követően Hood rengeteget hibázott, Anderson pedig játszi könnyedséggel nyert 5-2-re és pályafutása során nyolcadszor jutott be a legjobb négy közé.

Elképesztően boldog vagyok, hogy továbbjutottam. Luke Humphries a világ egyik legjobb játékosa, zseniálisan játszik, Gian pedig szintén klasszis, érdekes meccs lesz”

– vélekedett Anderson, akit a pénteki lehetséges elődöntős ellenfeleiről kérdeztek.

ANDERSON MARCHES ON! 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿



Gary Anderson is two wins away from claiming a third World Championship crown! 🏆



The Flying Scotsman produces another superb display to end Justin Hood's dream run on debut!



📺 https://t.co/59TualjgND #WCDarts | QF pic.twitter.com/pc3BqNJuKp — PDC Darts (@OfficialPDC) January 1, 2026