Gerwyn Price nagy tervekkel érkezett a jelenleg is zajló PDC dartsvilágbajnokságra, azonban a második fordulóban bombameglepetésre búcsúzott a világranglista 92. helyén álló Wesley Plaisier ellen.

Gerwin Price már a második fordulóban búcsúzott a darts-vb-n

Fotó: Jean-Marc Wiesner/dpa Picture-Alliance via AFP

A walesi sztár korábban profi rögbijátékosként szerepelt a Neath és a Cross Keys csapataiban a walesi élvonalban, valamint a South Wales Scorpions és a Blackwood Bulldogs együtteseiben is pályára lépett. 2013-ban még a Wales Dragonhearts válogatottjába is behívták, ám egy évvel később a darts kedvéért befejezte rögbikarrierjét.

A darts fenegyereke kifekteti az angol sztárfocistát?

A darts-vb-ről való búcsúzása óta Price többször is címlapra került már. Az egykori rögbijátékos a minap kihívta egy bokszmeccsre a YouTube-sztár Jake Pault, most pedig a korábbi angol válogatott focistával, Joey Bartonnal szeretne összeütni.

Az egykori angol válogatott focista ugyanis nagyon csúnyát mondott a dartsjátékosokra a Common Sense with Joey Barton címet viselő podcastműsorában.

A darts csak egy kocsmasport, egy bohócsport. Túlsúlyos, büdös férfiak hawaii ingben, WWE-stílusban vonulnak be gagyi zenékre, és fémtüskéket dobálnak egy kerek táblára – ez nem igazi sport. Littler is csak a pantomim gonosz szerepét játssza”

– olvasható a műsor X-fiókján közzétett posztban, melyen Price rendesen felhúzta magát.

Joey Barton gyorsan reagált Price kihívására

Fotó: Jon Hobley/MI News/NurPhoto via AFP

„Hagyjuk Jake Pault. Joey Barton, húzd fel a kesztyűt. Megmutatom, milyenek a túlsúlyos dartsjátékosok” – írta a walesi sztár az Instagram-sztorijában.

Barton gyorsan reagált is Price szavaira, de első körben úgy tűnik, nincs ínyére a walesivel való verekedés.

Nem én mondtam ezt, haver. Az admin írta a Common Sense-től, ahogy azt a bio is jelzi. Tisztelem a dartsot. Komoly tudás kell hozzá”

– zárta le a témát a korábbi angol válogatott játékos.