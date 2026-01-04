Minden idők legnagyobb darts-vb-jén rekordot jelentő 128 játékos szállt harcba a Sid Waddell-trófeáért a londoni Alexandra Palace-ban. A világbajnoki mezőny tele volt erős egyéniségekkel, korábbi világbajnokokkal, így lehett rá számítani, hogy az izgalmak a tetőfokára hágnak, és az indulatokat sem sikerül majd mindig kordában tartani.

Cameron Menzies nevéhez fűződött a darts-vb egyik legbotrányosabb jelenete

Fotó: bbc.com/sport

A világbajnoki címe végül az esélyeknek megfelelően a 18 éves Luke Littler nyerte, aki megvédte címét a holland Gian van Veennel szemben. Littler ezzel történelmet írt, ugyanis ő lett a negyedik játékos, aki meg tudta védeni a dartsvilágbajnoki címét, nem mellesleg minden idők második legnagyobb különbségű vb-döntős győzelmét aratta.

Menzies véresre verte a kezét, a transznemű játékos már az első fordulóban kiesett

Cameron Menzies az első fordulóban kiesett, miután egy 20 éves újonc, Charlie Manby 3-2-re legyőzte. A 36 éves skótnak meccsnyila is volt, mindössze 3 pontra állt a sikertől, ám végül elbukott.

Menzies a feszültségét brutális módon vezette le, a saját kezével oltotta el a színpadra helyezett tűzijátékot, majd ököllel csapkodta a közelben lévő kis asztalt.

Ámokfutását követően véres kézzel hagyta el a játékteret, később aztán bocsánatot kért a dühkitöréséért, mondván, igazándiból magára volt dühös.

Another look at the Cameron Menzies incident.



He’s fucking mental!😬 pic.twitter.com/Hnon8oc4e5 — Swearing Sports News (@SwearingSport) December 15, 2025

Noa-Lynn van Leuven és Peter Wright meccse már a két játékos személye és megjelenése miatt is beszédtémát szolgáltatott. A holland transzneműként szerepelt a darts-vb mezőnyében, a kétszeres világbajnok skót pedig a szokásához híven ezúttal sem fogta vissza magát, ugyanis grincsjelmezben, zöld hajjal és zöld szakállal állt a tábla elé. A meccset Wright simán megnyerte, a transznemű játékos számára pedig már az első kör után véget ért a világbajnokság.

A darts-vb darazsai ellopták a show-t

A darts-vb egyik legnagyobb feltűnést keltő figurái a legendássá vált darazsak voltak, amelyek folyamatosan visszatértek az Alexandra Palace-ba. A versenyzőket bosszantó rovarok több mérkőzésen is feltűntek, a holland Jurjen van der Velde még rovarirtóspray-vel is megpróbált védekezni az egyik ellen. Az újonc játékos azonban nem volt elég éber, egy ügyetlen mozdulatot követően belenézett a rovatirtóba, így már a meccse megkezdése előtt küszködnie kellett a könnyeivel – végül ki is esett az első körben.