Minden idők legnagyobb darts-vb-jén rekordot jelentő 128 játékos szállt harcba a Sid Waddell-trófeáért a londoni Alexandra Palace-ban. A világbajnoki mezőny tele volt erős egyéniségekkel, korábbi világbajnokokkal, így lehett rá számítani, hogy az izgalmak a tetőfokára hágnak, és az indulatokat sem sikerül majd mindig kordában tartani.
A világbajnoki címe végül az esélyeknek megfelelően a 18 éves Luke Littler nyerte, aki megvédte címét a holland Gian van Veennel szemben. Littler ezzel történelmet írt, ugyanis ő lett a negyedik játékos, aki meg tudta védeni a dartsvilágbajnoki címét, nem mellesleg minden idők második legnagyobb különbségű vb-döntős győzelmét aratta.
Menzies véresre verte a kezét, a transznemű játékos már az első fordulóban kiesett
Cameron Menzies az első fordulóban kiesett, miután egy 20 éves újonc, Charlie Manby 3-2-re legyőzte. A 36 éves skótnak meccsnyila is volt, mindössze 3 pontra állt a sikertől, ám végül elbukott.
Menzies a feszültségét brutális módon vezette le, a saját kezével oltotta el a színpadra helyezett tűzijátékot, majd ököllel csapkodta a közelben lévő kis asztalt.
Ámokfutását követően véres kézzel hagyta el a játékteret, később aztán bocsánatot kért a dühkitöréséért, mondván, igazándiból magára volt dühös.
Noa-Lynn van Leuven és Peter Wright meccse már a két játékos személye és megjelenése miatt is beszédtémát szolgáltatott. A holland transzneműként szerepelt a darts-vb mezőnyében, a kétszeres világbajnok skót pedig a szokásához híven ezúttal sem fogta vissza magát, ugyanis grincsjelmezben, zöld hajjal és zöld szakállal állt a tábla elé. A meccset Wright simán megnyerte, a transznemű játékos számára pedig már az első kör után véget ért a világbajnokság.
A darts-vb darazsai ellopták a show-t
A darts-vb egyik legnagyobb feltűnést keltő figurái a legendássá vált darazsak voltak, amelyek folyamatosan visszatértek az Alexandra Palace-ba. A versenyzőket bosszantó rovarok több mérkőzésen is feltűntek, a holland Jurjen van der Velde még rovarirtóspray-vel is megpróbált védekezni az egyik ellen. Az újonc játékos azonban nem volt elég éber, egy ügyetlen mozdulatot követően belenézett a rovatirtóba, így már a meccse megkezdése előtt küszködnie kellett a könnyeivel – végül ki is esett az első körben.
A világranglista-18. Mike De Decker kiesése, pontosabban inkább az őt legyőző David Munyua okozta a PDC-dartsvilágbajnokság egyik legnagyobb meglepetését. A győztes azonban nem csak a szenzációs továbbjutása miatt maradt meg az emberek emlékezetében, hanem az előző esethez hasonlóan egy darázzsal kapcsolatos tette miatt.
A civilben állatorvosként dolgozó kenyai játékos ugyanis megölt egy, az arcára szálló darazsat.
A rovar elpusztulását a PDC is megerősítette, és a szervezet arról írt, hogy a tetemet ezután Munyua a saját zsebébe tette. A sikerével hatalmas népszerűséget szerző afrikai dartsos hírnevét nagyban befolyásolta ez a tette, ugyanis rengetegen komolyan felháborodtak azon, hogy megölte a londoni színpadon legendássá és kabalává vált állatot.
Kizárták a doppingoló játékost, Suljovic részegen okozott botrányt
A 27 éves Dom Taylor az első fordulóból továbbjutott, azonban a másodikban már nem léphetett pályára, miután bő egy év alatt másodszor is megbukott a kötelező drogteszten. A darts-vb-ről kizárt játékos később egy érzelmes Facebook-posztban kért elnézést, és bevallotta, hogy a lánya halála, valamint a gyerekkori traumái miatt nyúlt folyamatosan a tiltott szerekhez.
Ennél is nagyobb botrány főszereplője lett Mensur Suljovic, aki a Joe Cullen elleni mérkőzése idején minden bizonnyal részegen állt a tábla elé, ugyanis a színpadon egészen botrányosan viselkedett.
Az osztrák minden egyes megnyert leget úgy ünnepelt, mintha már a vb-t is megnyerte volna, folyamatosan rohangált a színpadon,
valamint a tekintetéből is úgy tűnt, mintha nem lenne józan. Suljovic később röviden nyilatkozott, de csak azt hangsúlyozta, esze ágában sem állt bocsánatot kérni ellenfelétől. A botrányhős osztrák számára aztán a következő körben véget is ért a torna, mivel a címvédő Luke Littler simán kiejtette.
Gerwyn Price Jake Paulnak üzent, Luke Littler a szurkolókat szidta
A korábbi világbajnok Gerwyn Price már a második fordulóban kiesett, ám gondoskodott róla, hogy így is a figyelem középpontjába kerüljön. Az egykori rögbijátékos kapcsán napvilágot látott egy korábbi merész kijelentése, amikor azt állította, hogy egyetlen ütéssel kifektetné Jake Pault, a YouTube-sztárból lett ökölvívót, aki nemrég Anthony Joshuától szenvedett kiütéses vereséget.
Szerintem egy ütés lenne az egész, és vége. Kiütés. Kár lenne a pénzért, amit az emberek a közvetítésre költenének”
– mondta világranglista 9. helyén álló Price, akinek Paul nem sokkal később üzent. „Gyere Görögországba, haver, csak mondj egy árat” – válaszolta a youtuber, amire a walesi dartsos viccesen azt felelte, hogy kissé megijedt, majd hozzátette, edzenie kellene, hogy felkészüljön kettejük jövőbeni csatájára.
Price később a botrányhős angol focistának, Joey Bartonnak is üzent, miszerint őt is kiütné, mivel csúnyán sértegette a dartsjátékosokat.
A világelső Luke Littler a nyolcaddöntőben Rob Crosst a vártnál szorosabb csatában búcsúztatta, majd keményen üzent a német szurkolóknak, akik közül többen is fújolták őt a mérkőzés alatt.
„Egyáltalán nem érdekel. Tényleg nem érdekel. Mondhatok egy dolgot? Ti megveszitek a jegyeket, és ti fizetitek a pénzdíjamat. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Gyerünk” – mondta diadalittasan Littler, aki 47 perces mérkőzést nyert, és többször is kifejezte nemtetszését a közönségben ülő, hangoskodó németek felé.
Littler kifütyülését a világbajnok tinédzser édesanyja sem hagyta szó nélkül, a dühös Lisa Littler a közösségi médiában kelt fia védelmére.
„Szóval a szurkolók azért vettek jegyeket a nehezen megkeresett pénzükből, hogy ott ülhessenek és pfujoljanak, mint a seggfejek.
Biztos vagyok benne, hogy Luke továbbra is úgy fog viselkedni, ahogy eddig tette. Az idióta szurkolók viselkedtek undorítóan, kifütyülték a világelsőt”
– tette helyre a renitens drukkereket a 18 éves klasszis felháborodott édesanyja, akinek végül igaza lett, hiszen fia újra világbajnok lett és elvitte a rekordot jelentő, egymillió fontos pénzdíjat.
