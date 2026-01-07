Live
Mason Whitlock egyelőre messze van édesapja sikereitől. A 2010-es PDC-dartsvilágbajnokságon döntős Simon Whitlock fia a keddi Q-School-verseny után sem a teljesítményével, hanem a kifakadásával került be a hírekbe.

A PDC Tour-kártyájáért harcoló dartsjátékosok a Q-Schoolon csapnak össze egymással, a keddi játéknapon pedig Mason Whitlock Douwe van Kalkeren és Stevie Moreira legyőzése után a legjobb 128 között 5-0-s vereséget szenvedett a német Robin Pietsch ellen. A korábban a BDO-nál és a PDC-nél is világbajnoki döntőt játszó (és azt egyaránt elveszítő) ausztrál Simon Whitlock 22 éves fia nehezen viselte, hogy búcsúznia kellett – a másfél éve kilencnyilas leget is teljesítő játékos a közösségi oldalán fakadt ki.

Fotó: instagram.com/masonwhitlockdarts
Fotó: instagram.com/masonwhitlockdarts

Csalás a dartsban? Mason Whitlock így látta

„Életemben még soha nem találkoztam ennyi taktikázással és ennyire nyílt csalással. Őszintén szólva kínos" – írta frusztráltan egy azóta már törölt bejegyzésben az idei vb első fordulójában kiesett dartsjátékos fia, aki nem részletezte a történteket.

Dartsban nem gyakori, hogy csalással vádolnak valakit, bár a szombaton lezárult világbajnokságon éppen volt példa erre. Később Mason Whitlock egy Facebook-bejegyzésben ködösítve próbálta megmagyarázni, hogy az ellenfele a mérkőzésen sportszerűtlenül viselkedett vele, de a hozzászólók nagy része nem értett egyet azzal, hogy az Instagramon emiatt csalásként jellemezte Pietsch tettét – talán nem véletlen, hogy le is törölte az eredeti posztját.

