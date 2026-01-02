Kifejezetten remek meccs volt, 1-1-es szett állásig fej-fej mellett haladtak a felek, aztán Littler begyújtotta a rakétákat, Ryan Searle, aki eleddig szinte hibátlanul menetelt a darts-vb-n, nem tudta tartani a tempót, baj volt a tömegeléssel is. Littler pedig köszönte szépen, és 3-1-ig meg sem állt, ekkor pedig egy kisebb szünetre elmentek a felek.

Luke Littler, a darts-vb szupersztárja

Fotó: ANDREAS GORA / DPA

Luke Littler jutott be elsőként a darts-vb döntőjébe

Az ötödik szettet követően, 4-1-es Littler vezetésnél 103 vs. 93 volt a két játékos átlaga a tinédzser javára, ami már tetemes különbségnek mondható a hat nyert szettig tartó meccsen. A hatodikban sem változtak a dolgok, Littler kezdett, és 3-0-ra vitte a szettet, 5-1-re változtatva az eredményt, ezután pedig nem volt pihenő, egyből ment tovább a meccs. Hiába kezdett most Searle, a tinisztár első hat nyila mind a dupla húszban landolt, végül nem lett kilenc nyilas, aztán Searle egy big fish-sel, azaz a legnagyobb kiszállóval, 170-nel behúzta a leget.

2-2-ig jól ment a szett, aztán Littler erőt demonstrált és megnyerte a meccset, 6-1-gyel jutott be a döntőbe. Elképesztő teljesítmény az ifjú titántól, majdnem 60%-kal kiszállózott, és a tömeget is szépen dobta. Searle a kiesésével kereken 200 000 fontot keresett, de valószínűleg ez most nem annyira vigasztalja.