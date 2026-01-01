A darts-vb első csütörtök esti negyeddöntője túl sok izgalmat nem tartogatott, várható volt, hogy a lengyel Krzysztof Ratajski nem fogja tudni megszorongatni az angol csodagyereket, a 18 éves Luke Littlert, aki elképesztő formában játszik az Alexandra Palace-ban.

A címvédő Luke Littler mészárlást rendezett a darts-vb negyeddöntőjében

Fotó: Andreas Gora/dpa Picture-Alliance via AFP

Az angol tinisztárnak mindössze 33 perc kellett ahhoz, hogy 5-0-ra kivégezze a 49 éves lengyel játékost. A regnáló világbajnok tíz 180-at dobott, volt négy 100+-os kiszállója és végül 100,04-es átlaggal búcsúztatta Ratajskit. A több mint 55%-kal kiszállózó Littler ezúttal nem balhézott a szurkolókkal, vastapssal köszönte meg a buzdításukat, pénteken pedig Ryan Searle lesz az ellenfele a döntőbejutásért vívott meccsen.

A közönség ma este nagyon jó volt. Nyilván újév van – talán vannak új rajongók is. A szurkolók most nagyszerűek voltak”

– mondta a mérkőzés után Littler, aki elárulta, hogy a két szabadnapját pihenéssel töltötte, nem is dobálgatott, ugyanis nincs otthon dartstáblája.

Ki állíthatja meg a darts csodagyerekét?

A másik csütörtöki elődöntőben a 2024-es világbajnokságon diadalmaskodó Luke Humphries nézett farkasszemet a holland U23-as világbajnok Gian van Veennel. Az angol világbajnok idegesen kezdett, a holland tehetségnek pedig az első szettben volt két 100 feletti kiszállója is, ezzel pedig behúzta az első szettet.

WHAT A FINISH!



This is some start! 😍



Gian van Veen produces a skin-saving 124 finish on the bull to keep the opening set alive!



📺 https://t.co/59TualjgND#WCDarts | QF pic.twitter.com/pSDHxDrgZR — PDC Darts (@OfficialPDC) January 1, 2026

A másodikban Humphries összeszedte magát és egyenlíteni tudott, a harmadikban aztán mindketten rendkívül idegesen játszottak és egymást múlták alul. A holland végül kihasználta Humphries sokadik hibáját és ismét előnybe került.

A negyedik szett első legjében Van Veen megcsinálta a második 170-es kiszállóját a világbajnokságon, ezzel pedig sokkolta az angol sztár, aki aztán egy 158-as kiszállóval elkezdett kapaszkodni.

VAN VEEN REELS IN THE BIG FISH AGAIN! 🎣



This is RIDICULOUS!



Gian van Veen produces the THIRTEENTH 170 checkout of this year's World Championship to seize the early advantage in set four!



📺 https://t.co/59TualjgND#WCDarts | QF pic.twitter.com/0oxdWeR0cx — PDC Darts (@OfficialPDC) January 1, 2026

A „The Giant” becenevű holland azonban nagyon elkapta a ritmust, és egy 10 nyilas körrel behúzta a legjét és a negyedik szettet is, így 3-1-re elhúzott.

Az ötödik szettben Humphries ugyan feljavult, de a holland elképesztően tömegelt és sokkal jobban kiszállózott az angolnál. A döntő legben Van Veen kis híján megcsinált egy újabb 170-es kiszállót, de miután nem járt sikerrel, Humphries ismét belehibázott a kiszállójába, a fiatal holland pedig köszönte a lehetőséget és megnyerte az ötödik szettet is (4-1), így nagyon közel került a győzelemhez.