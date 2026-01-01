A darts-vb első csütörtök esti negyeddöntője túl sok izgalmat nem tartogatott, várható volt, hogy a lengyel Krzysztof Ratajski nem fogja tudni megszorongatni az angol csodagyereket, a 18 éves Luke Littlert, aki elképesztő formában játszik az Alexandra Palace-ban.
Az angol tinisztárnak mindössze 33 perc kellett ahhoz, hogy 5-0-ra kivégezze a 49 éves lengyel játékost. A regnáló világbajnok tíz 180-at dobott, volt négy 100+-os kiszállója és végül 100,04-es átlaggal búcsúztatta Ratajskit. A több mint 55%-kal kiszállózó Littler ezúttal nem balhézott a szurkolókkal, vastapssal köszönte meg a buzdításukat, pénteken pedig Ryan Searle lesz az ellenfele a döntőbejutásért vívott meccsen.
A közönség ma este nagyon jó volt. Nyilván újév van – talán vannak új rajongók is. A szurkolók most nagyszerűek voltak”
– mondta a mérkőzés után Littler, aki elárulta, hogy a két szabadnapját pihenéssel töltötte, nem is dobálgatott, ugyanis nincs otthon dartstáblája.
Ki állíthatja meg a darts csodagyerekét?
A másik csütörtöki elődöntőben a 2024-es világbajnokságon diadalmaskodó Luke Humphries nézett farkasszemet a holland U23-as világbajnok Gian van Veennel. Az angol világbajnok idegesen kezdett, a holland tehetségnek pedig az első szettben volt két 100 feletti kiszállója is, ezzel pedig behúzta az első szettet.
A másodikban Humphries összeszedte magát és egyenlíteni tudott, a harmadikban aztán mindketten rendkívül idegesen játszottak és egymást múlták alul. A holland végül kihasználta Humphries sokadik hibáját és ismét előnybe került.
A negyedik szett első legjében Van Veen megcsinálta a második 170-es kiszállóját a világbajnokságon, ezzel pedig sokkolta az angol sztár, aki aztán egy 158-as kiszállóval elkezdett kapaszkodni.
A „The Giant” becenevű holland azonban nagyon elkapta a ritmust, és egy 10 nyilas körrel behúzta a legjét és a negyedik szettet is, így 3-1-re elhúzott.
Az ötödik szettben Humphries ugyan feljavult, de a holland elképesztően tömegelt és sokkal jobban kiszállózott az angolnál. A döntő legben Van Veen kis híján megcsinált egy újabb 170-es kiszállót, de miután nem járt sikerrel, Humphries ismét belehibázott a kiszállójába, a fiatal holland pedig köszönte a lehetőséget és megnyerte az ötödik szettet is (4-1), így nagyon közel került a győzelemhez.
A hatodik szettben Van Veen hozta a kezdését, majd egy újabb 170-es kísérlettel majdnem brékelni tudott, de a bullra dobást elhibázta, így Humphries is hozni tudta a legjét. Ezt követően a holland hozta a kezdését, majd elképesztő játékkal brékelni tudta Humphriest, ezzel Van Veen sorozatban az ötödik meccsét nyerte meg az angol ellen és bejutott a világbajnokság elődöntőjébe.
A fellegekben járok. Láttam a 105-ös átlagomat, nagyon elégedett vagyok. Leírhatatlan érzés. Nem tudom, mi történt Humphriesszal, de ellene bármikor játszom, mindig a legjobbamat kell nyújtanom. Az első pár szettben jól éreztem magam, de nem ment a tömegelés. A negyedik szettől javult az is, és ez lett a kulcs. Az életem legnagyobb győzelme. Michael van Gerwen miatt kezdtem el dartsozni, most meg őt előztem meg a világranglistán”
– mondta a meccs után a holland Gian van Veen, aki a győzelmével a harmadik helyre jött fel az élő világranglistán.
A pénteki programban a címvédő Luke Littler honfitársával, az angol Ryan Searle-lel találkozik. Gian van Veen ellenfele pedig a kétszeres világbajnok Gary Anderson lesz.
