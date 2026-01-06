Rekordok világbajnoksága volt a mostani a darts-vb, amelyen immár 128 induló mérhette össze az erejét a tinédzser korú kiválóságtól kezdve egészen a 70 év feletti aggastyánig. A megannyi emlékezetes pillanatot, botrányt hozó PDC vb-t végül az a Luke Littler nyerte meg, aki sorozatban harmadik fináléját játszhatta és ebből az utolsó kettőt meg is nyerte.

Luke Littler mindent vitt a PDC darts-vb-n

Fotó: ANDREAS GORA / DPA

A darts-vb minden várakozást felül múlt

A Szpíker Korner mostani adásában először is annak néztek utána a műsor vendégei, vajon mi lehet a PDC fő eseményének a titka. Mi miatt nézik az emberek úgy a darts-vb-t az ünnepek alatt, mintha kis túlzással muszáj lenne. A sportág tömegbázisa nagy, ugyanakkor rengeteget hozzátesz az egész vb-hez a show, a bevonulások, a zenék, a színpadon táncoló hölgyek. No, meg az a 3 000 szurkoló, aki a legendás londoni Alexander Palace-ban űzi, hajtja a kedvenceket, általában némi sör mellett és sokszor különböző, kreatív jelmezekbe beöltözve. Arról meg már ne is beszéljünk, hogy a PDC cég illetékesei kiváló ütemérzékkel választották ki ezt a december második fele, január eleje időszakot, amikor lényegében versenytárs nélkül maradtak a sportközvetítések piacán.

Persze mindezek után is az egész nem sokat érne, ha nem lennének olyan egyéniségek, tehetségek, akik mellett, vagy éppen akik ellen szurkolhatnak az emberek. Márpedig ennek a vb-nek is megvoltak a klasszisai, vagy éppen a botrányhősei, akiket nagyon lehetett szeretni vagy éppen utálni.

Ezen kívül szó esett még a sportolók rettegett betegségéről, a dartsitiszről, amely létezik, de amelyről még mindig alig tudunk valamit. Egy biztos, akit elkap, az onnantól már nem tud úgy játszani, mint előtte. A mentális betegség mellett a fizikai felkészültség fontosságáról is beszéltek a vendégek, de előkerült a magyarországi dartshelyzet is.

Ráadásul Medárd a végén pedig még azt is elárulta a nézőknek, ki lesz a meglepetésvendég az idei Hungarian Darts Tropy-n az MVM Dome-ban, amely az egyik legpatinásabb helyszín az European Tour sorozatban.