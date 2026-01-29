Az ötödik helyen kiemelt Lerenzo Musetti élete formájában játszott és elképesztő ütésekkel söpörte be az első két szettet a tízszeres Australian Open-bajnok Novak Djokovics ellen, aki rengeteget hibázott, és egy játszmára volt a kieséstől. A harmadik felvonás elején azonban az olasz teniszező egy adogatás után a csípőjéhez kapott, majd ápolást kért, és néhány perccel később jelezte, hogy nem tudja folytatni.

Musetti nyerő helyzetből adta fel Djokovics ellen

Fotó: MARK AVELLINO / ANADOLU

A 25. Grand Slam-trófeájára hajtó szerb sztárnak egymás után másodszor nem kellett végigjátszania mérkőzését az idei ausztrál nyílt teniszbajnokságon, mivel a nyolcaddöntőben a cseh Jakub Mensik sérülés miatt nem állt ki ellene. A szerb klasszis így már csupán két győzelemre van az újabb Grand Slam-sikertől. Addig azonban még nehéz meccsek várnak a 38 éves sztárra, már a négy között Jannik Sinnerrel találkozik, aki a legutóbbi öt meccsüket kivétel nélkül megnyerte.

Djokovics úgy érzi, tiszteletnek voltak vele szemben

A Musetti elleni mérkőzés után minden idők legeredményesebb teniszezője kellemetlen perceket élt át, ugyanis az egyik újságíró azzal vádolta a szerbet, hogy pályafutása elején még Roger Federert és Rafael Nadalt „üldözte”, most pedig ugyanezt teszi a tenisz jelenkorának két legjobbjával, Jannik Sinnerrel és Carlos Alcarazzal. A felvetést Djokovics meglehetősen zokon vette és félbeszakította a riportert a sajtótájékoztatón.

– Szóval mindig én vagyok az üldöző, és engem soha nem üldöznek? – vágott vissza Djokovics, aki tiszteletlennek nevezte az újságíró kérdését, és ragaszkodott ahhoz, hogy ő soha nem üldözött senkit.

Egy kicsit tiszteletlennek tartom, hogy nem veszed figyelembe, mi történt a két időszak között, vagyis – ahogy te fogalmaztál – elkezdtem üldözni Rafát és Rogert, és most, hogy Carlost és Jannikot üldözöm. A kettő között körülbelül 15 év van, és ebben az időszakban uraltam a Grand Slam-tornákat. Azt hiszem, ezt fontos kontextusba helyezni. Őszintén szólva nem érzem úgy, hogy bárkivel is kergetőznék”

Novak Djokovics szerint korábban sem üldözött senkit, és most sem üldöz

Fotó: MARK AVELLINO / ANADOLU

– Roger és Rafa mindig is a legnagyobb ellenfeleim lesznek. Nagyon tisztelem Jannikot és Carlost is, akik a következő 10-20 év meghatározó alakjai lesznek. Isten tudja, hány évig fognak még játszani, elképesztően fiatalok – mondta Djokovics.