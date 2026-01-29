Az ötödik helyen kiemelt Lerenzo Musetti élete formájában játszott és elképesztő ütésekkel söpörte be az első két szettet a tízszeres Australian Open-bajnok Novak Djokovics ellen, aki rengeteget hibázott, és egy játszmára volt a kieséstől. A harmadik felvonás elején azonban az olasz teniszező egy adogatás után a csípőjéhez kapott, majd ápolást kért, és néhány perccel később jelezte, hogy nem tudja folytatni.
A 25. Grand Slam-trófeájára hajtó szerb sztárnak egymás után másodszor nem kellett végigjátszania mérkőzését az idei ausztrál nyílt teniszbajnokságon, mivel a nyolcaddöntőben a cseh Jakub Mensik sérülés miatt nem állt ki ellene. A szerb klasszis így már csupán két győzelemre van az újabb Grand Slam-sikertől. Addig azonban még nehéz meccsek várnak a 38 éves sztárra, már a négy között Jannik Sinnerrel találkozik, aki a legutóbbi öt meccsüket kivétel nélkül megnyerte.
Djokovics úgy érzi, tiszteletnek voltak vele szemben
A Musetti elleni mérkőzés után minden idők legeredményesebb teniszezője kellemetlen perceket élt át, ugyanis az egyik újságíró azzal vádolta a szerbet, hogy pályafutása elején még Roger Federert és Rafael Nadalt „üldözte”, most pedig ugyanezt teszi a tenisz jelenkorának két legjobbjával, Jannik Sinnerrel és Carlos Alcarazzal. A felvetést Djokovics meglehetősen zokon vette és félbeszakította a riportert a sajtótájékoztatón.
– Szóval mindig én vagyok az üldöző, és engem soha nem üldöznek? – vágott vissza Djokovics, aki tiszteletlennek nevezte az újságíró kérdését, és ragaszkodott ahhoz, hogy ő soha nem üldözött senkit.
Egy kicsit tiszteletlennek tartom, hogy nem veszed figyelembe, mi történt a két időszak között, vagyis – ahogy te fogalmaztál – elkezdtem üldözni Rafát és Rogert, és most, hogy Carlost és Jannikot üldözöm. A kettő között körülbelül 15 év van, és ebben az időszakban uraltam a Grand Slam-tornákat. Azt hiszem, ezt fontos kontextusba helyezni. Őszintén szólva nem érzem úgy, hogy bárkivel is kergetőznék”
– Roger és Rafa mindig is a legnagyobb ellenfeleim lesznek. Nagyon tisztelem Jannikot és Carlost is, akik a következő 10-20 év meghatározó alakjai lesznek. Isten tudja, hány évig fognak még játszani, elképesztően fiatalok – mondta Djokovics.
A szerb teniszezőt a tavalyi Roland Garros és a wimbledoni tenisztorna elődöntőjében is Sinner búcsúztatta, ennek ellenére továbbra is optimista és úgy érzi, még képes meglepetést okozni.
– A saját történelmemet írom, már korábban is nagyon világosan fogalmaztam a céljaimmal kapcsolatban. Minden tornán döntőbe akarok jutni, különösen a Grand-Slam-viadalokon – mondta Djokovics, aki 55. alkalommal jutott pályafutása során Grand Slam-elődöntőbe.
Sinner, Alcaraz és a többi fiatal jobbak most, mint én? Igen, elismerem. Úgy értem, elképesztően magas szinten játszanak. De most akkor feltartott kézzel kellene pályára lépnem? Ugyan már. Az utolsó pillanatig küzdeni fogok, és mindent megteszek, hogy legyőzzem őket”
– jelentette ki a tízszeres AO-győztes, aki a 2023-as US Openen elért sikere óta nem tudott rangos tornát nyerni.
