Ahogy korábban már megírtuk, a tízszeres Australian Open-bajnok Djokovics rengeteget hibázott, láthatóan szenvedett, a közvetítésben pedig az is jól kivehető volt, mennyire megviseli a sérülés: a lábát ápolták, a fájdalomtól felszisszent, összeszorított fogakkal szenvedett. Az esetről most egy videót is közzétettek.

Djokovics népszerűsége töretlen a szurkolók körében

Fotó: WILLIAM WEST / AFP

Közben Musetti elképesztő ütésekkel nyerte meg az első két játszmát, és egy szettre volt attól, hogy kiejtse a 25. Grand Slam-trófeájára hajtó szerb sztárt.

Az ominózus videó Djokovics szenvedéséről:

Musetti dominált Djokovics ellen – aztán jött a sokk

A fordulat a harmadik szett elején következett be: egy adogatás után Musetti a csípőjéhez kapott, ápolást kért, majd néhány perc elteltével jelezte, hogy sérülése miatt nem tudja folytatni a mérkőzést.

Így Djokovics 4:6, 3:6, 3:1-es állásnál jutott tovább – egymás után másodszor úgy, hogy ellenfele feladta ellene a meccset, miután a nyolcaddöntőben a cseh Jakub Mensik sérülés miatt ki sem tudott állni ellene.

Lorenzo Musetti ápolást kap Novak Djokovics elleni negyeddöntője közben az Australian Openen – az olasz teniszező később sérülés miatt feladta a mérkőzést.

Fotó: MARK AVELLINO / ANADOLU

Eredmények, negyeddöntő

férfiak:

Djokovics (szerb, 6.)–Musetti (olasz, 5.) 4:6, 3:6, 3:1-nél Musetti feladta

Sinner (olasz, 2.)–Shelton (amerikai, 8.) 6:3, 6:4, 6:4

nők:

Ribakina (kazah, 5.)–Swiatek (lengyel, 2.) 7:5, 6:1

Pegula (amerikai, 6.)–Anisimova (amerikai, 4.) 6:2, 7:6 (7-1)