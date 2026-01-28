Live
Drámai jelenetek játszódtak le az Australian Open férfi negyeddöntőjében. Novak Djokovics felszakadt vízhólyaggal, látványos fájdalmak közepette küzdött Lorenzo Musetti ellen, miközben kétszettes hátrányba került. A szerb klasszis reakciói alapján sokan már a kiesését vizionálták, végül azonban nem ő, hanem az olasz ellenfél volt kénytelen feladni a mérkőzést. Djokovics ápolásáról sokatmondó videót osztottak meg.

Ahogy korábban már megírtuk, a tízszeres Australian Open-bajnok Djokovics rengeteget hibázott, láthatóan szenvedett, a közvetítésben pedig az is jól kivehető volt, mennyire megviseli a sérülés: a lábát ápolták, a fájdalomtól felszisszent, összeszorított fogakkal szenvedett. Az esetről most egy videót is közzétettek.

Djokovics népszerűsége töretlen a szurkolók körében Fotó: WILLIAM WEST / AFP
Djokovics népszerűsége töretlen a szurkolók körében
Fotó: WILLIAM WEST / AFP

Közben Musetti elképesztő ütésekkel nyerte meg az első két játszmát, és egy szettre volt attól, hogy kiejtse a 25. Grand Slam-trófeájára hajtó szerb sztárt.

Az ominózus videó Djokovics szenvedéséről:

@stansportau 10-time AO champ Novak Djokovic is in a BAD way 😬 A nasty blister rips on his foot and he’s two sets down in the quarter-final against Musetti 🫤 ↳ Australian Open. Every Match. Live & On Demand. Centre Court in 4K on Stan Sport. Live & Free on Channel 9 and 9Now. #StanSportAU #AO26 #AustralianOpen #AusOpen ♬ original sound - Stan Sport

Musetti dominált Djokovics ellen – aztán jött a sokk

A fordulat a harmadik szett elején következett be: egy adogatás után Musetti a csípőjéhez kapott, ápolást kért, majd néhány perc elteltével jelezte, hogy sérülése miatt nem tudja folytatni a mérkőzést.

Így Djokovics 4:6, 3:6, 3:1-es állásnál jutott tovább – egymás után másodszor úgy, hogy ellenfele feladta ellene a meccset, miután a nyolcaddöntőben a cseh Jakub Mensik sérülés miatt ki sem tudott állni ellene.

MELBOURNE, AUSTRALIA - JANUARY 28: Lorenzo Musetti of Italy receives medical attention in the Men's Singles Quarterfinal against Novak Djokovic of Serbia during day 11 of the 2026 Australian Open at Melbourne Park on January 28, 2026 in Melbourne, Australia. Mark Avellino / Anadolu (Photo by Mark Avellino / Anadolu via AFP)
Lorenzo Musetti ápolást kap Novak Djokovics elleni negyeddöntője közben az Australian Openen – az olasz teniszező később sérülés miatt feladta a mérkőzést.
Fotó: MARK AVELLINO / ANADOLU

Eredmények, negyeddöntő
férfiak:
Djokovics (szerb, 6.)–Musetti (olasz, 5.) 4:6, 3:6, 3:1-nél Musetti feladta
Sinner (olasz, 2.)–Shelton (amerikai, 8.) 6:3, 6:4, 6:4

nők:
Ribakina (kazah, 5.)–Swiatek (lengyel, 2.) 7:5, 6:1
Pegula (amerikai, 6.)–Anisimova (amerikai, 4.) 6:2, 7:6 (7-1)

