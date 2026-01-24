Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Trump elszólta magát? Ez lehet az új amerikai csodafegyver

Durva

Romokban van Magyar Péter házi riporternője, WC-t pucoltatna az Origo újságírójával

Link másolása
Vágólapra másolva!
A szerbek 24-szeres Grand Slam-bajnoka szombaton magabiztosan győzte le a holland Botic van de Zandschulpot az Australian Open harmadik fordulójában. Nem sokon múlott azonban, hogy Novak Djokovicsot kizárják a tornáról, ugyanis a 38 éves klasszis egyik ütése igen veszélyesre sikeredett.

Novak Djokovics szombaton 6:3, 6:4, 7:6 (7-4)-re verte holland riválisát, ezzel 102. győzelmét aratta Melbourne-ben, utolérve az eddigi rekorder Roger Federert. A 10-szeres Australian Open-győztes szerb a saját csúcsát is tovább javította – immár kereken 400 megnyert GS-meccsnél tart.

Novak Djokovics újabb magabiztos győzelmet aratott
Novak Djokovics újabb magabiztos győzelmet aratott
Fotó: MARTIN KEEP / AFP

Novak Djokovics közel került a kizáráshoz

Djokovics azonban nem csupán az újabb rekordjával került a figyelem középpontjába, hanem azzal is, amit a második szettben tett. A szerb ekkor meglehetősen frusztráltnak tűnt, mivel fizikai problémák kezdtek jelentkezni nála. Van de Zandschulpnak egy ízben bréklabdája volt, de ezt elrontotta, majd 

a dühösnek tűnő Djokovics egy erős tenyeressel ütötte ki a labdát, amely csupán centikkel kerülte el a labdaszedő lányt. 

Amennyiben a szerb labdája eltalálta volna a lányt, akkor a klasszis játékost kizárták volna az Australian Openről.

Novak Djokovics mindenkitől elnézést kért

A 38 éves sztár egyszer már pórul járt egy hasonló eset miatt, 2020-ban azért zárták ki a US Openről, mert telibe találta a labdával az egyik vonalbírót. 

Djokovics a továbbjutása után elnézést kért a félresikerült ütése miatt. 

Elnézést kérek ezért. Nem volt szükség erre. A játék hevében történt… igen, szerencsém volt. Sajnálom, hogy kellemetlenséget okoztam 

a labdaszedőnek és mindenki másnak” – hangzott a szerb bocsánatkérése.

A nyolcaddöntőben a 16. kiemelt Jakub Mensik lesz Djokovics ellenfele, a cseh játékos nyerte meg nemrég az aucklandi felvezető versenyt. 

Kapcsolódó cikkek

Van egy fogadásunk, hogy nem ismeri fel a 14-szeres Grand Slam-bajnokot
Djokovics Cristiano Ronaldót követte, Sinner doppingügyében nagyon határozott
Djokovics teljesen kikészült, kétszer is elhányta magát meccs közben – videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!