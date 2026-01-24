Novak Djokovics szombaton 6:3, 6:4, 7:6 (7-4)-re verte holland riválisát, ezzel 102. győzelmét aratta Melbourne-ben, utolérve az eddigi rekorder Roger Federert. A 10-szeres Australian Open-győztes szerb a saját csúcsát is tovább javította – immár kereken 400 megnyert GS-meccsnél tart.

Novak Djokovics újabb magabiztos győzelmet aratott

Fotó: MARTIN KEEP / AFP

Novak Djokovics közel került a kizáráshoz

Djokovics azonban nem csupán az újabb rekordjával került a figyelem középpontjába, hanem azzal is, amit a második szettben tett. A szerb ekkor meglehetősen frusztráltnak tűnt, mivel fizikai problémák kezdtek jelentkezni nála. Van de Zandschulpnak egy ízben bréklabdája volt, de ezt elrontotta, majd

a dühösnek tűnő Djokovics egy erős tenyeressel ütötte ki a labdát, amely csupán centikkel kerülte el a labdaszedő lányt.

Amennyiben a szerb labdája eltalálta volna a lányt, akkor a klasszis játékost kizárták volna az Australian Openről.

Fortune was with Novak Djokovic.



This almost hit the ball girl. An inch more and he would’ve been disqualified.



Focus. 🙏🏻pic.twitter.com/o7bK79ym0k — Danny (@DjokovicFan_) January 24, 2026

Novak Djokovics mindenkitől elnézést kért

A 38 éves sztár egyszer már pórul járt egy hasonló eset miatt, 2020-ban azért zárták ki a US Openről, mert telibe találta a labdával az egyik vonalbírót.

Djokovics a továbbjutása után elnézést kért a félresikerült ütése miatt.

Elnézést kérek ezért. Nem volt szükség erre. A játék hevében történt… igen, szerencsém volt. Sajnálom, hogy kellemetlenséget okoztam

a labdaszedőnek és mindenki másnak” – hangzott a szerb bocsánatkérése.

Novak Djokovic apologizes for almost hitting the ball kid with a ball during his match against van de Zandschulp at Australian Open:



“I apologize for that. That was not necessary. In the heat of the moment I… yeah, I was lucky there. I’m sorry for causing any distress to the… pic.twitter.com/Q84rWZAhlo — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 24, 2026

A nyolcaddöntőben a 16. kiemelt Jakub Mensik lesz Djokovics ellenfele, a cseh játékos nyerte meg nemrég az aucklandi felvezető versenyt.

Kapcsolódó cikkek