Novak Djokovics szombaton 6:3, 6:4, 7:6 (7-4)-re verte holland riválisát, ezzel 102. győzelmét aratta Melbourne-ben, utolérve az eddigi rekorder Roger Federert. A 10-szeres Australian Open-győztes szerb a saját csúcsát is tovább javította – immár kereken 400 megnyert GS-meccsnél tart.
Novak Djokovics közel került a kizáráshoz
Djokovics azonban nem csupán az újabb rekordjával került a figyelem középpontjába, hanem azzal is, amit a második szettben tett. A szerb ekkor meglehetősen frusztráltnak tűnt, mivel fizikai problémák kezdtek jelentkezni nála. Van de Zandschulpnak egy ízben bréklabdája volt, de ezt elrontotta, majd
a dühösnek tűnő Djokovics egy erős tenyeressel ütötte ki a labdát, amely csupán centikkel kerülte el a labdaszedő lányt.
Amennyiben a szerb labdája eltalálta volna a lányt, akkor a klasszis játékost kizárták volna az Australian Openről.
Novak Djokovics mindenkitől elnézést kért
A 38 éves sztár egyszer már pórul járt egy hasonló eset miatt, 2020-ban azért zárták ki a US Openről, mert telibe találta a labdával az egyik vonalbírót.
Djokovics a továbbjutása után elnézést kért a félresikerült ütése miatt.
Elnézést kérek ezért. Nem volt szükség erre. A játék hevében történt… igen, szerencsém volt. Sajnálom, hogy kellemetlenséget okoztam
a labdaszedőnek és mindenki másnak” – hangzott a szerb bocsánatkérése.
A nyolcaddöntőben a 16. kiemelt Jakub Mensik lesz Djokovics ellenfele, a cseh játékos nyerte meg nemrég az aucklandi felvezető versenyt.
Kapcsolódó cikkek