Japán Ausztria és Norvégia előtt zárva nyerte meg az oberstdorfi sírepülő-világbajnokság csapatversenyét. A szakadó hóesésben rendezett viadal legnagyobb esélyese Szlovénia volt, leginkább a csúcsformában lévő Domen Prevc részvétele miatt, aki idén vezeti az összetett-világkupát, Négysáncverseny-győztes lett, szombaton pedig az egyéni sírepülő-vb-címet is megszerezte. A 26 éves szlovén síugró azonban az első sorozatban nem ugorhatott le a sáncról.

A szlovén Domen Prevc az egyéni után a csapatversenyben nem örülhetett a sírepülő-világbajnokságon Fotó: DPA/Karl-Josef Hildenbrand

Prevc azért nem kapott engedélyt az ugrásra, mert a sílécei elszabadultak: lecsúsztak a sáncon és nem tudták visszajuttatni időben a starthelyre, ez pedig kizárást vont maga után.

Domen Prevc önhibáján kívül veszthette el a síléceit

Utólag kiderült, hogy egy magát szemtanúnak valló előugró szerint egy önkéntes volt az, aki egy esernyővel lelökte Domen Prevc léceit a sáncról, a szervezők ugyanakkor mást említettek: „Prevc egy ponyvának támasztotta a síléceit a felszerelés-ellenőrző pontnál, amik a havazás miatt megcsúsztak, ez volt a baj. Ő hibázott, senki más. Évtizedek óta nem történt ilyen, én még soha nem láttam ehhez hasonlót. Senkinek nem kívánom, hogy ez történjen" – mondta Andreas Bauer, a FIS felszerelésért felelős vezetője.

A FIS-ellenőr álláspontja miatt – ám az esetről készült felvétel hiányában – a végül hatodik szlovének óvását elutasították, és Prevcék azon is gondolkodtak, hogy tiltakozásképpen visszalépnek a versenytől, de végül befejezték azt – nyolc helyett hét érvényes ugrással. A csapatvezető hozzátette, a téli olimpia előtt ez pluszmotivációt ad nekik a bizonyításra.