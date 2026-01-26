Japán Ausztria és Norvégia előtt zárva nyerte meg az oberstdorfi sírepülő-világbajnokság csapatversenyét. A szakadó hóesésben rendezett viadal legnagyobb esélyese Szlovénia volt, leginkább a csúcsformában lévő Domen Prevc részvétele miatt, aki idén vezeti az összetett-világkupát, Négysáncverseny-győztes lett, szombaton pedig az egyéni sírepülő-vb-címet is megszerezte. A 26 éves szlovén síugró azonban az első sorozatban nem ugorhatott le a sáncról.
Prevc azért nem kapott engedélyt az ugrásra, mert a sílécei elszabadultak: lecsúsztak a sáncon és nem tudták visszajuttatni időben a starthelyre, ez pedig kizárást vont maga után.
Domen Prevc önhibáján kívül veszthette el a síléceit
Utólag kiderült, hogy egy magát szemtanúnak valló előugró szerint egy önkéntes volt az, aki egy esernyővel lelökte Domen Prevc léceit a sáncról, a szervezők ugyanakkor mást említettek: „Prevc egy ponyvának támasztotta a síléceit a felszerelés-ellenőrző pontnál, amik a havazás miatt megcsúsztak, ez volt a baj. Ő hibázott, senki más. Évtizedek óta nem történt ilyen, én még soha nem láttam ehhez hasonlót. Senkinek nem kívánom, hogy ez történjen" – mondta Andreas Bauer, a FIS felszerelésért felelős vezetője.
A FIS-ellenőr álláspontja miatt – ám az esetről készült felvétel hiányában – a végül hatodik szlovének óvását elutasították, és Prevcék azon is gondolkodtak, hogy tiltakozásképpen visszalépnek a versenytől, de végül befejezték azt – nyolc helyett hét érvényes ugrással. A csapatvezető hozzátette, a téli olimpia előtt ez pluszmotivációt ad nekik a bizonyításra.
Eredmény, sírepülő-világbajnokság, csapatverseny:
1. Japán (Kobajasi Rjoju, Naito Tomofumi, Nakamura Naoki, Nikaido Ren) 1569,6 pont
2. Ausztria (Stephan Embacher, Stefan Kraft, Manuel Fettner, Jan Hörl) 1560,0
3. Norvégia (Johann André Forfang, Kristoffer Eriksen Sundal, Benjamin Oestvold, Marius Lindvik) 1483,7