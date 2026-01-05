Az Origón is beszámoltunk arról szűk egy évvel ezelőtt, hogy Dudás Miklós édesapjára hatan támadtak rá egy benzinkúton. Egy ütéstől elesett, de olyan szerencsétlenül, hogy a feje a járdába csapódott. Kórházba vitték, ahol fél évnyi kóma után belehalt a sérüléseibe. Nem csak tavaly volt nehéz éve a világbajnok sportolónak, 2017-ben például egy szórakozóhelyen megütött egy középkorú nőt, de nyolc éve úgy nyilatkozott erről az esetről, hogy ő volt a sértett fél, és csak megvédte magát. Nem sokkal korábban pedig még bolti lopáson kapták az akkori kedvesével.

Dudás Miklós kiváló kajakos volt

Fotó: JIM YOUNG / POOL

Dudás Miklós tavaly veszítette el az édesapját

2025 októberében újabb rendőrségi ügyben volt érintett, akkor szinte felrobbantotta a netet, amikor kiderült, hogy a korábban a Sztárboxban is szereplő Dudás Miklóst bilincsbe verve vitték be a rendőrök amiatt, mert megrongált egy autót. Az olimpikon a Borsnak az eset után azt mondta, nincsenek dühkezelési problémái. Mindössze arról van szó, hogy meg kellett védenie az egyik családtagját családfőként. Arra is utalt, hogy szerinte minden kutyás ugyanezt tette volna és egyetért majd vele, ha meghallja, mi történt.