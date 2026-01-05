Dudás Miklós az ifjúsági és az U23-as korosztályban is szerzett világbajnoki címeket, a felnőttek között pedig 2014-ben, Moszkvában, a 4x200 méteres váltó tagjaként - Tótka Sándor, Hérics Dávid és Nádas Bence csapattársaként - lett vb-aranyérmes.

Dudás Miklós (középen) Miklós aranyérmet nyert K1 200 méteres versenyszámban a 2015-ös bakui Európa Játékok negyedik napján

Fotó: Robert Prezioso/Getty Images

Emellett volt két vb-bronza és egy-egy Európa-bajnoki ezüst- és bronzérme is. A 2012-es, londoni olimpián K-1 200 méteren a hatodik helyen végzett.

Dudás Miklós a 2015-ös Európa Játékokon K-1 200 méteren nyert, de ettől az eredményétől utólag megfosztották, mert a doppingmintájában tiltott hormonkészítmény nyomaira bukkantak. Eltiltották, ennek lejárta után 2018-ban visszatért, majd 2021 elején visszavonult az élsporttól.

Dudás Miklós pályafutását világraszóló eredmények, éles törések és látványos újrakezdések jellemezték, miközben a televízió képernyőjén is rendszeresen feltűnt.