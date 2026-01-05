Dudás Miklós haláláról az Origón is beszámoltunk kora délután január 5-én, akkor csak annyit lehetett ez ügyben tudni, hogy az otthonában hunyt el a 34 éves világbajnok kajakozó. Dudás még a 2014-es U23-as világbajnokságon K1 200 méteren lett első, K2 200 méteren (Tótka Sándorral) negyedik lett. A 2014-es moszkvai felnőtt világbajnokságon egyes 200 méteren (a B döntőben kilencedik) 18. volt, míg váltóban (Dudás, Tótka Sándor, Hérics Dávid, Nádas Bence) világbajnoknak mondhatta magát.

Dudás Miklós sikeres versenyző volt

Fotó: DAMIEN MEYER / AFP

Dudás Miklós haláláról beszélt a rendőrség

„Tájékoztatjuk, hogy egy XVIII. kerületi lakásban 2026. január 5-én 11 óra 22 perc körül holtan találtak egy 34 éves férfit. A helyszínen a Budapesti Rendőr-Főkapitányság megkezdte a szemlét és a körülmények tisztázását.” – áll a rendőrség közleményében ez ügyben.