Döbbenetes tragédia: meghalt Dudás Miklós világbajnok kajakozó

Egyelőre nem tiszták a körülmények az eset kapcsán, a borsonline.hu számolt be róla röviden január 5-én, hogy meghalt Dudás Miklós világbajnok kajakozó, aki még 2014-ben állhatott fel a vb-n a dobogó csúcsára.

A Borsonline egyelőre, kora délutánig ennyit közölt ez ügyben: „A Bors értesülései szerint meghalt Dudás Miki magyar világbajnok kajakozó. Lapunknak biztos forrás erősítette meg a tragikus hírt.” Közben az Index már arról írt, hogy: Dudás Miklós az otthonában hunyt el.

Dudás még a 2014-es U23-as világbajnokságon K1 200 méteren lett első, K2 200 méteren (Tótka Sándorral) negyedik lett. A 2014-es moszkvai felnőtt világbajnokságon egyes 200 méteren (a B döntőben kilencedik) 18. volt, míg váltóban (Dudás, Tótka Sándor, Hérics Dávid, Nádas Bence) világbajnoknak mondhatta magát.

2016 áprilisban nyilvánosságra került, hogy a 2015. évi Európa-játékokon doppingvizsgálatra leadott mintáját újra megvizsgálták és tiltott hormonkészítmény nyomaira bukkantak benne. Szeptemberben a Nemzeti Doppingellenes Szervezet doppingbizottsága 34 hónapra tiltotta el, amely a mintavétel időpontjától indult. Eltiltása lejárta után, 2018-ban visszatért az élsportba, majd a 2018-as Eb-n és a vb-n K4 500 méteren (Tótka Sándor, Molnár Péter, Dudás, Kuli István) harmadikként végzett. 2021 januárjában bejelentette a visszavonulását.

