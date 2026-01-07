Előkerült Dudás Miklós egyik legmegrázóbb interjúja, amelyben a világbajnok kajakos élete egyik legmélyebb pontjáról vallott.

Dudás Miklósnak nem volt könnyű élete

Fotó: Pozsonyi Zita / Blikk

Mikor jött el Dudás Miklós mélypontja? A bukás, ami mindent megváltoztatott

Bár 2014-ben világbajnoki címet szerzett a 4x200 méteres váltóban, pályafutása során számos nehézséggel kellett szembenéznie – írja a Bors.

A 2015-ös Európa-játékok után doppingvétség miatt eltiltották, ami megtörte a fiatal sportolót. Saját szavaival élve „durva bukás volt” – nemcsak anyagilag, hanem lelkileg is. E

gy álom összetört, és hirtelen kikerültem abból a közegből, ami nyolcéves koromtól körbevett

– vallotta be egy 2018-as interjúban.

A kényszerpihenő hónapjai mély depressziót hoztak számára: napokig nem tudott kikelni az ágyból, elhagyta az életkedve.

„Volt, hogy elhatároztam, lemegyek edzeni, felöltöztem, de egész nap csak az ágyban feküdtem. Képtelen voltam bármit is tenni” – mondta. A mélypontból végül a családja és barátnője segítségével talált kiutat.

Újrakezdés és elfogadás

Két évvel eltiltása után, 2018-ban visszatért a sportba – más emberként. Újra kezdett edzeni, tanult, olvasott, nyelveket tanult, és megtanulta értékelni az élet apró örömeit. A kajak-kenu világa ismét befogadta: 2018-ban Európa-bajnoki és világbajnoki bronzérmet szerzett K4 500 méteren Tótka Sándorral, Molnár Péterrel és Kuli Istvánnal.

Bár a nagy álma – az olimpiai bajnoki cím – végül elérhetetlen maradt, később úgy nyilatkozott, békét talált ezzel a tudattal. Részt vett ugyan a 2012-es londoni olimpián, ahol hatodik lett 200 méteren, de a 2016-os játékokról eltiltása miatt lemaradt.

„A boldogság nem az olimpiai aranytól függ”

2021-ben, harmincévesen bejelentette visszavonulását, és ezzel le is zárta sportolói pályafutását.

Gyerekkoromtól az volt a vágyam, hogy olimpiai bajnok legyek, mert azt gondoltam, hogy az a legnagyobb dolog. De ma már tudom, hogy a boldogsághoz nem kell aranyérem

– mondta akkor.