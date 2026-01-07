„A boldogság nem az olimpiai aranytól függ”  

Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Fontos figyelmeztetést küldött Orbán Viktor

Fontos

Rendkívüli tanítási szünet jöhet – közleményt adott ki a Belügyminisztérium

Link másolása
Vágólapra másolva!
Továbbra is gyászol az ország. Mint ismert, tragikus hirtelenséggel, 34 éves korában meghalt Dudás Miklós világbajnok kajakos. A sportoló holttestét egy 18. kerületi lakásban találták meg, a rendőrség halált okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen rendelt el nyomozást. Korábban nem titkolta a világbajnok kajakos, hogy egy jó ideig depressziós volt a 2016-os eltiltása miatt.

Előkerült Dudás Miklós egyik legmegrázóbb interjúja, amelyben a világbajnok kajakos élete egyik legmélyebb pontjáról vallott.

Dudás Miklósnak nem volt könnyű élete
Dudás Miklósnak nem volt könnyű élete
Fotó: Pozsonyi Zita / Blikk

Mikor jött el Dudás Miklós mélypontja? A bukás, ami mindent megváltoztatott  

Bár 2014-ben világbajnoki címet szerzett a 4x200 méteres váltóban, pályafutása során számos nehézséggel kellett szembenéznie – írja a Bors.

A 2015-ös Európa-játékok után doppingvétség miatt eltiltották, ami megtörte a fiatal sportolót. Saját szavaival élve „durva bukás volt” – nemcsak anyagilag, hanem lelkileg is. E

gy álom összetört, és hirtelen kikerültem abból a közegből, ami nyolcéves koromtól körbevett

 – vallotta be egy 2018-as interjúban.  

A kényszerpihenő hónapjai mély depressziót hoztak számára: napokig nem tudott kikelni az ágyból, elhagyta az életkedve. 

„Volt, hogy elhatároztam, lemegyek edzeni, felöltöztem, de egész nap csak az ágyban feküdtem. Képtelen voltam bármit is tenni” – mondta. A mélypontból végül a családja és barátnője segítségével talált kiutat.  

Újrakezdés és elfogadás  

Két évvel eltiltása után, 2018-ban visszatért a sportba – más emberként. Újra kezdett edzeni, tanult, olvasott, nyelveket tanult, és megtanulta értékelni az élet apró örömeit. A kajak-kenu világa ismét befogadta: 2018-ban Európa-bajnoki és világbajnoki bronzérmet szerzett K4 500 méteren Tótka Sándorral, Molnár Péterrel és Kuli Istvánnal.  

Bár a nagy álma – az olimpiai bajnoki cím – végül elérhetetlen maradt, később úgy nyilatkozott, békét talált ezzel a tudattal. Részt vett ugyan a 2012-es londoni olimpián, ahol hatodik lett 200 méteren, de a 2016-os játékokról eltiltása miatt lemaradt.  

„A boldogság nem az olimpiai aranytól függ”  

2021-ben, harmincévesen bejelentette visszavonulását, és ezzel le is zárta sportolói pályafutását. 

Gyerekkoromtól az volt a vágyam, hogy olimpiai bajnok legyek, mert azt gondoltam, hogy az a legnagyobb dolog. De ma már tudom, hogy a boldogsághoz nem kell aranyérem 

– mondta akkor.  

Dudás Miklós, Dudás Miklós
Dudás Miklós, Dudás Miklós
Dudás Miklós, Dudás Miklós
Dudás Miklós, Dudás Miklós
Dudás Miklós, Dudás Miklós
Dudás Miklós, Dudás Miklós
Dudás Miklós, Dudás Miklós
Dudás Miklós, Dudás Miklós
Dudás Miklós, Dudás Miklós
WINDSOR, ENGLAND - AUGUST 10: Hungary's Dudás Miklós competes in the men's kayak single (K1) 200m semifinal on Day 14 of the London 2012 Olympic Games at Eton Dorney on August 10, 2012 in Windsor, England. (Photo by Jim Young - IOPP Pool /Getty Images)
Dudás Miklós, Dudás Miklós
Dudás Miklós, Dudás Miklós
Dudás Miklós aranyérmes
Dudás Miklós, Dudás Miklós
Dudás Miklós, Dudás Miklós
Galéria: Dudás Miklós sikerei képekben
1/15
A 2012-es Olimpiai válogatón, Szegeden

Bár korábban a rendőrség kizárta Dudás Miklós halála ügyében az idegenkezűséget, a soron kívül elvégzett hatósági boncolás során a szakértő olyan sérüléseket talált az elhunyton, amelyek keletkezési mechanizmusa büntetőeljárás keretében tisztázható. A BRFK Életvédelmi Osztálya ezért január 6-án halált okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen rendelt el nyomozást, amelynek feladata, hogy tisztázza a sérülések keletkezésének körülményeit.

Döbbenet: Dudás Miklóst meggyilkolhatták? Itt a rendőrség válasza!
Orvosi mulasztás, kokainos taxis: nem Dudás Miklós az egyetlen magyar sportoló, aki tragikusan fiatalon halt meg
Szívszorító: három szóval búcsúzott Kucsera Gábor a meghalt Dudás Miklóstól
Döbbenetes tragédia: meghalt Dudás Miklós világbajnok kajakozó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!