Rendkívüli

Németországban újraéledt és egyre erősebb egy régről ismert gonosz erő

Ezt látnia kell!

Brutális gyilkosság áldozata lett Mozart? Közel 250 év után kiderül a titok

Lehetetlen túltennie magát a korábbi csapattársaknak, barátoknak a szörnyű tragédián. Mint ismert, hétfőn meghalt Dudás Miklós világbajnok kajakos. A sportoló 34 éves volt, Kucsera Gábor is búcsúzik tőle.

A korábbi sportoló, Dudás Miklós a hírek szerint az otthonában halt meg. A halálának pontos körülményei továbbra sem ismertek, de a rendőrség kizárta az idegenkezűséget. A halál pontos okát pedig boncolás fogja megállapítani.

Ivett sokkos állapotban kiabált, amikor rátalált szerelmére, Dudás Miklósra
Meghat Dudás Miklós
Fotó: Pozsonyi Zita / Blikk

Barátok búcsúznak Dudás Miklóstól

A barátok, hozzátartozók nehezen tudják feldolgozni Dudás Miklós halálát. 

A kétszeres világbajnok magyar kajakozó, Kucsera Gábor a közösségi oldalán búcsúzott el a barátjától.

Mikikém, Isten Veled!

 – írta a korábbi sportoló a Facebookon.

Dudás Miklós az ifjúsági és az U23-as korosztályban is szerzett világbajnoki címeket, a felnőttek között pedig 2014-ben, Moszkvában, a 4x200 méteres váltó tagjaként - Tótka Sándor, Hérics Dávid és Nádas Bence csapattársaként - lett vb-aranyérmes. Emellett volt két vb-bronza és egy-egy Európa-bajnoki ezüst- és bronzérme is. A 2012-es londoni olimpián K-1 200 méteren a hatodik helyen végzett.

A 2015-ös Európa Játékokon K-1 200 méteren nyert, de ettől az eredményétől utólag megfosztották, mert a doppingmintájában tiltott hormonkészítmény nyomaira bukkantak. Eltiltották, ennek lejárta után 2018-ban visszatért, majd 2021 elején visszavonult az élsporttól.

