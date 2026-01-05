Pályafutását világraszóló eredmények, éles törések és látványos újrakezdések jellemezték, miközben a televízió képernyőjén is rendszeresen feltűnt. Az alábbi öt pillanat jól megmutatja, miért marad emlékezetes mindannyiunk számára Dudás Miklós.

Dudás Miklós világbajnoki címig jutott a sportpályafutásában

Fotó: Oroszi Beáta

Dudás Miklós Világkupa-győzelme Szegeden

A 200 méteres kajak az egyik legkegyetlenebb szám: nincs taktika, nincs javítási lehetőség, csak a robbanékonyság és a tökéletes ütem számít. Dudás Miklós 2014-ben, a szegedi világkupán K-1 200 méteren futamot nyert. Hazai pályán, nemzetközi mezőnyben győzni mindig külön súlyt ad egy eredménynek, és ez a siker egyértelműen jelezte, hogy a magyar kajakos a világ élvonalához tartozik.

Amikor összeállt a magyar sprintváltó

Ugyanabban az évben jött pályafutása egyik csúcspontja: a moszkvai világbajnokságon világbajnoki címet szerzett a férfi K-1 200 méteres váltó tagjaként. A váltó különleges műfaj: itt nem elég az egyéni gyorsaság, összehangoltságra, ritmusra és csapategységre is szükség van. Dudás ennek az aranyérmes egységnek a része volt, ez a vb-cím pedig a magyar kajaksport emlékezetes sikerei közé tartozik.

Európa Játékok Bakuban – aranyérem a nemzetközi reflektorfényben

A 2015-ös bakui Európa Játékokon Dudás Miklós K-1 200 méteren aranyérmet szerzett. Egy multisportesemény egészen más nyomást jelent, mint egy „sima” regatta: nagyobb figyelem, országos presztízs, sűrűbb program jellemzi. Dudás ebben a közegben is a sprintszámban tudott a legjobb lenni. Később ugyanakkor – a doppingeljárás következményeként – ettől az Európa Játékok-eredménytől megfosztották.

Dudás Miklós mindössze 34 éves volt

Fotó: Homoki Attila

Törés és visszatérés – eltiltás után ismét dobogón

Pályafutásának legnagyobb töréspontja a doppingügy volt, amely hosszú eltiltást vont maga után, és alapjaiban írta át a karrierjét. A történet azonban nem itt ért véget: eltiltása lejárta után 2018-ban visszatért, és a négyes kajak 500 méteren bronzérmet szerzett Európa-bajnokságon és világbajnokságon is. Ez a szakasz már nem a korábbi csúcsokról szólt, hanem arról, hogy a legmagasabb szintre vezető út megszakadása után is képes volt eredményesen visszatérni.