Az egész országot sokkolta a hír, hogy 34 éves korában elhunyt a világbajnok kajakos, Dudás Miklós. Holttestére hétfőn találtak rá XVIII. kerületi lakásában, az életét akkorra már nem lehetett megmenteni. Sporttársa, sőt barátja, a Sydney-ben C-2 1000 méteren Novák Ferenccel olimpiai bajnok Pulai Imre megrendülten beszélt róla: elmondása szerint Dudás Miklós kívülről rendezett életet élt, ám belül komoly vívódásokkal küzdött.

Pulai Imre Dudás Miklós jó barátja volt. Az olimpiai bajnok kenus szerint az elhunyt kajakos boldogtalan volt, ezért megpróbált neki segíteni

„Nem voltak anyagi gondjai, mégis boldogtalan volt”

A „Sumák” becenevű, szintén óriás termetű, kétméteres kenus felidézte, hogy a Sztárbox után, amin ő is jelen volt, hajnalban felhívta őt az elhunyt kajakos.

Hajnalban felhívott, és azt mondta, boldogtalan. Anyagi gondjai nem voltak, erre mindig figyelt, de hiányzott neki a sport

– idézte Pulait a Bors, szerinte Dudás számára a kajakozás nemcsak munka, hanem életforma volt.

Pulai Imre segíteni akart: Dudás Miklós edző szeretett volna lenni

Pulai Imre nemcsak sporttársa, hanem Dudás Miklós egyik legfontosabb támasz is volt számára. Elmondta: ha úgy érezte, barátja rossz irányba megy, mindig szólt neki. Jellemzésében Dudás nem lobbanékony emberként jelenik meg, sokkal inkább olyanként, aki kiállt magáért, és ha célja volt, képes volt elérni azt.

Segítséget kért, szeretett volna edzősködni, akár ingyen is. Mindig gyerekekkel akart foglalkozni, ezt szerette volna egész életében csinálni

– mondta Pulai. Hozzátette: már elindultak volna egy közös úton, fokozatos visszatéréssel az edzésekhez, és amikor Dudás megkapta erre a lehetőséget, láthatóan boldog volt.

Értetlenül állnak a tragédia előtt

A tragédia körülményei egyelőre tisztázatlanok. Pulai Imre szerint Dudás az utóbbi időben összeszedte magát, még édesapja halála után is talpra állt, a virágboltja jól ment, és kívülről úgy tűnt, rendben van.

„Az élete persze nem volt mindig könnyű, voltak botrányai, nehezebb időszakai. Lehettek ellenségei is” – fogalmazott óvatosan az olimpiai bajnok, aki maga is értetlenül áll a történtek előtt.

Mit tudunk eddig Dudás Miklós haláláról?