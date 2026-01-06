Live
Rendkívüli

Döbbenet: Dudás Miklóst meggyilkolhatták? Itt a rendőrség válasza!

Rendkívüli tanítási szünet jöhet – közleményt adott ki a Belügyminisztérium

Január 5-én jött a sokkoló hír, életének 35. évében elhunyt a korábbi világbajnok kajakozó. Dudás Miklós halálának okáról eddig semmit sem lehetett tudni, most azonban új fordulatot vett a történet, ismét megszólalt a rendőrség.

Az Origón is beszámoltunk arról, hogy Dudás Miklós élete tele volt tragikus eseményekkel. Szűk egy évvel ezelőtt, hogy Dudás Miklós édesapjára hatan támadtak rá egy benzinkúton. Egy ütéstől elesett, de olyan szerencsétlenül, hogy a feje a járdába csapódott. Kórházba vitték, ahol fél évnyi kóma után belehalt a sérüléseibe. Nem csak tavaly volt nehéz éve a világbajnok sportolónak, 2017-ben például egy szórakozóhelyen megütött egy középkorú nőt, de nyolc éve úgy nyilatkozott erről az esetről, hogy ő volt a sértett fél, és csak megvédte magát. A január 5-én bekövetkezett halála kapcsán eddig semmit sem lehetett tudni, most azonban a rendőrség közleménye mindent borított ez ügyben.

WINDSOR, ENGLAND - AUGUST 10: Hungary's Dudás Miklós competes in the men's kayak single (K1) 200m semifinal on Day 14 of the London 2012 Olympic Games at Eton Dorney on August 10, 2012 in Windsor, England. (Photo by Jim Young - IOPP Pool /Getty Images)
Dudás Miklós halála megrázta a magyar sporttársadalmat
Fotó: Jim Young - IOPP Pool /Getty Images

Dudás Miklós gyilkosság áldozata lehetett?

Az Index számolt be róla, hogy: A soron kívül elvégzett hatósági boncolás során a szakértő olyan sérüléseket talált az elhunyton, amelyek keletkezési mechanizmusa büntetőeljárás keretében tisztázható. A BRFK Életvédelmi Osztálya ezért január 6-án halált okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen rendelt el nyomozást, amelynek feladata, hogy tisztázza a sérülések keletkezésének körülményeit.

 

