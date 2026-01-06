Döbbenet: Dudás Miklóst meggyilkolhatták? Itt a rendőrség válasza!

Az Origón is beszámoltunk arról, hogy Dudás Miklós élete tele volt tragikus eseményekkel. Szűk egy évvel ezelőtt, hogy Dudás Miklós édesapjára hatan támadtak rá egy benzinkúton. Egy ütéstől elesett, de olyan szerencsétlenül, hogy a feje a járdába csapódott. Kórházba vitték, ahol fél évnyi kóma után belehalt a sérüléseibe. Nem csak tavaly volt nehéz éve a világbajnok sportolónak, 2017-ben például egy szórakozóhelyen megütött egy középkorú nőt, de nyolc éve úgy nyilatkozott erről az esetről, hogy ő volt a sértett fél, és csak megvédte magát. A január 5-én bekövetkezett halála kapcsán eddig semmit sem lehetett tudni, most azonban a rendőrség közleménye mindent borított ez ügyben.

Dudás Miklós halála megrázta a magyar sporttársadalmat

Fotó: Jim Young - IOPP Pool /Getty Images

Dudás Miklós gyilkosság áldozata lehetett?

Az Index számolt be róla, hogy: A soron kívül elvégzett hatósági boncolás során a szakértő olyan sérüléseket talált az elhunyton, amelyek keletkezési mechanizmusa büntetőeljárás keretében tisztázható. A BRFK Életvédelmi Osztálya ezért január 6-án halált okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen rendelt el nyomozást, amelynek feladata, hogy tisztázza a sérülések keletkezésének körülményeit.