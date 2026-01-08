Live
Remekül kezdődött 2026 az olimpikon magyar vitorlázó számára. Érdi Mária ugyanis ezüstérmet szerzett a hobarti ausztrál nyílt nemzeti vitorlázó bajnokságon.

Klubjának közösségi oldala szerint az olimpiai ILCA 6 hajóosztályban világ- és Európa-bajnok Érdi Mária a 12 futamból hatot megnyert, így lett második a 74 fős mezőnyben.

Érdi Mária
Érdi Mária szemei előtt már a Los Angeles-i olimpia lebeg
Fotó: AFP

A 27 éves Érdi sikerének értékét növeli, hogy technikai hiba miatt az egyik futamot fel kellett adnia az erős szélben megrendezett viadalon.

Érdi Mária járja a világot

Nagyon örülök, hogy ismét dobogón voltam. Ez az eredmény nemcsak a jelenlegi formámat tükrözi, hanem azt is, hogy a sérülést és műtétet követő rehabilitációm és felkészülésem jól sikerült. Motiváltan tekintek a következő versenyekre; szeretném tovább építeni ezt a lendületet” – mondta el a verseny után Érdi Mária, aki egyúttal kiemelte: december 2-án bronzérmet nyert a Sail Melbourne nemzetközi vitorlásversenyen, ez a mostani eredményével együtt megerősíti, hogy „a formája rendkívül stabil, versenytempója alakul”.

A kommüniké kitért rá, hogy a november óta Ausztráliában készülő Érdi néhány hetet Magyarországon tölt majd, ezt követően pedig a Kanári-szigetekre utazik, következő edzőtáborának helyszíne ugyanis Lanzarote lesz. 

 

 

