Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Háború

A teljes összeomlás szélén az ukránok: a háború legvéresebb szakasza jön

Látta már?

Macront veri a felesége? - az internet szerint képen a bizonyíték 

Link másolása
Vágólapra másolva!
Folytatódik a hatalmas botrány. Nemi erőszak és szexuális zaklatás vádjával áll bíróság elé Yannick Agnel, a francia úszósport egyik legeredményesebb alakja. A 33 éves, kétszeres olimpiai bajnokot azzal gyanúsítják, hogy 2016-ban szexuális kapcsolatba lépett egy 13 éves lánnyal, aki az akkori edzőjének a gyermeke volt.

A főügyészség közlése szerint az erőszakoló Yannick Agnel felnőtt volt a feltételezett cselekmény idején, így bírósági eljárás indul ellene.

Yannick Agnelt 13 éves kislány megerőszakolásával vádolják
Yannick Agnelt 13 éves kislány megerőszakolásával vádolják
Fotó: JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP

Börtönbe megy a 13 éves kislányt megerőszakoló Yannick Agnel?

Az egykori sportoló tíz napot kapott arra, hogy fellebbezzen a döntés ellen Franciaország legfelsőbb bíróságán. 

Agnelt 2021 decemberében vették őrizetbe először. A meghallgatás során beismerte, hogy viszonya volt a fiatalkorú lánnyal, ugyanakkor tagadta, hogy bármilyen kényszerítést alkalmazott volna. Jogi képviselője eddig nem reagált a sajtó megkereséseire.  

Az ügyészek szerint a cselekmények több helyszínen történhettek: a franciaországi Mulhouse városában, ahol Agnel edzett, valamint Rio de Janeiróban az olimpia idején, továbbá Spanyolországban és Thaiföldön is.  

Yannick Agnel a 2012-es londoni olimpián vált világszerte ismertté, amikor két aranyérmet szerzett – a 200 méteres gyorsúszásban, valamint a 4×100 méteres gyorsváltó tagjaként. Négy évvel később, 2016-ban vonult vissza az aktív sporttól.  

Franciaországban 2021-ben módosították a nemi erőszakra vonatkozó törvényt, amely kimondja, hogy 15 év alatti személlyel létesített szexuális kapcsolat automatikusan nemi erőszaknak minősül, és akár 20 év börtönnel is büntethető. Korábban nem létezett törvényben meghatározott beleegyezési korhatár, így az ügyészségnek bizonyítania kellett, hogy az aktus kényszer hatására történt.  

Az L’Équipe sportnapilap értesülései szerint több jelenlegi és korábbi úszót is kihallgattak már az ügy részeként. Az eljárás jelenleg is folyamatban van, és a vádlott fellebbezési szándéka esetén akár hosszú jogi folyamat is várható.  

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!