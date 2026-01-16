A főügyészség közlése szerint az erőszakoló Yannick Agnel felnőtt volt a feltételezett cselekmény idején, így bírósági eljárás indul ellene.

Yannick Agnelt 13 éves kislány megerőszakolásával vádolják

Fotó: JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP

Börtönbe megy a 13 éves kislányt megerőszakoló Yannick Agnel?

Az egykori sportoló tíz napot kapott arra, hogy fellebbezzen a döntés ellen Franciaország legfelsőbb bíróságán.

Agnelt 2021 decemberében vették őrizetbe először. A meghallgatás során beismerte, hogy viszonya volt a fiatalkorú lánnyal, ugyanakkor tagadta, hogy bármilyen kényszerítést alkalmazott volna. Jogi képviselője eddig nem reagált a sajtó megkereséseire.

Az ügyészek szerint a cselekmények több helyszínen történhettek: a franciaországi Mulhouse városában, ahol Agnel edzett, valamint Rio de Janeiróban az olimpia idején, továbbá Spanyolországban és Thaiföldön is.

Yannick Agnel a 2012-es londoni olimpián vált világszerte ismertté, amikor két aranyérmet szerzett – a 200 méteres gyorsúszásban, valamint a 4×100 méteres gyorsváltó tagjaként. Négy évvel később, 2016-ban vonult vissza az aktív sporttól.

Franciaországban 2021-ben módosították a nemi erőszakra vonatkozó törvényt, amely kimondja, hogy 15 év alatti személlyel létesített szexuális kapcsolat automatikusan nemi erőszaknak minősül, és akár 20 év börtönnel is büntethető. Korábban nem létezett törvényben meghatározott beleegyezési korhatár, így az ügyészségnek bizonyítania kellett, hogy az aktus kényszer hatására történt.

Az L’Équipe sportnapilap értesülései szerint több jelenlegi és korábbi úszót is kihallgattak már az ügy részeként. Az eljárás jelenleg is folyamatban van, és a vádlott fellebbezési szándéka esetén akár hosszú jogi folyamat is várható.