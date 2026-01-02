Szöllősi György, az MSÚSZ elnöke, valamint Csisztu Zsuzsa alelnök pénteken az M4 Sport csatorna élő műsorában jelentette be a nyolc kategória három-három versenyben maradt jelöltjét az Év sportolója-díjért folyó szavazáson, számol be az MTI.

Kós Hubertet egyszer már megkoronázták, és lehet, hogy az Év sportolója-gálán is sor kerül erre

Fotó: Indrawan Kumala/NurPhoto via AFP

A hagyományos csapatsportágak legjobbja a férfi jégkorong-válogatott, a Győri Audi ETO KC és az FTC-Telekom férfi vízilabda-csapata közül kerül ki, míg az egyéni sportágak csapatai között a Kurucz Levente, Nádas Bence férfi kajak kettes (500 méter), a férfi kardcsapat (Gémesi Csanád, Iliász Nikolász, Rabb Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron) és a nyílt vízi úszóváltó (Betlehem Dávid, Fábián Bettina, Mihályvári-Farkas Viktória, Rasovszky Kristóf) maradt versenyben.

Ő lesz a sztárvendég az Év sportolója-díjátadón

A sorrend 461 szavazat alapján alakult ki, és azt is elmondta, hogy idén kétfordulós lesz a szavazás, és a három jelöltre péntektől (mától) a január 12-én a Magyar Állami Operaházban sorra kerülő Nemzeti Sport Gála kezdetéig lehet szavazni. Az MSÚSZ elnöke bejelentette azt is, hogy a sztárvendég az olimpiai és hatszoros világbajnok rúdugró ukrán Szerhij Bubka lesz.