A tavalyi Tour de Hongrie-n legjobb magyarként összetett hetedik Feldhoffer Bálint a Valter Attilát is soraiban tudó bahreini istálló utánpótlássorát erősíti ettől az évtől, viszont rögtön a nagycsapatban kezdheti meg az idényt.

A 20 éves Feldhoffer Bálint élete legnagyobb lehetőségének kapujában van

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Feldhoffer Bálint óriási lehetősége

A Bahrain Victorious csütörtöki bejelentése alapján pénteken és szombaton két spanyolországi egynaposon szerepel majd a 20 esztendős Feldhoffer. Mindkét versenyt ezen a hétvégén rendezik. Feldhoffer előbb január 24-én szombaton a Classica Camp de Morvedre, másnap, azaz vasárnap pedig a GP Castellón nevű viadalon bizonyíthatja, hogy helye van a World Tour keret első csapatában.