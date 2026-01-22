Live
Ilyen sem volt még: két magyar versenyző egy World Tour-szintű profi országúti kerékpár-csapatban. Feldhoffer Bálint bálint ugyanis a Valter Attilát is foglalkoztató Bahrain Victorious World Tour-csapatával kezdi meg az országúti kerékpáros szezont.

A tavalyi Tour de Hongrie-n legjobb magyarként összetett hetedik Feldhoffer Bálint a Valter Attilát is soraiban tudó bahreini istálló utánpótlássorát erősíti ettől az évtől, viszont rögtön a nagycsapatban kezdheti meg az idényt.

Tour de Hongrie, Feldhoffer Bálint
A 20 éves Feldhoffer Bálint élete legnagyobb lehetőségének kapujában van
Fotó: MTI/Illyés Tibor

Feldhoffer Bálint óriási lehetősége

A Bahrain Victorious csütörtöki bejelentése alapján pénteken és szombaton két spanyolországi egynaposon szerepel majd a 20 esztendős Feldhoffer. Mindkét versenyt ezen a hétvégén rendezik. Feldhoffer előbb január 24-én szombaton a Classica Camp de Morvedre, másnap, azaz vasárnap pedig a GP Castellón nevű viadalon bizonyíthatja, hogy helye van a World Tour keret első csapatában. 

 

