Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

„Tudják, mi a dolguk!” – Zelenszkij nevetve üzent Trumpnak

Ezt látnia kell!

Káosz: egész Görögország felett megbénult a légiközlekedés

Link másolása
Vágólapra másolva!
Ismét visszatér a ringbe korábbi nehézsúlyú ökölvívó világbajnok. A 37 éves Tyson Fury Thaiföldön már edzésbe is állt, és hamarosan visszatér a kötelek közé.

A 37 éves Tyson Fury legutóbb több mint egy évvel ezelőtt, 2024 decemberében lépett kötelek közé, amikor másodszor is kikapott a királykategóriában címvédő ukrán Olekszandr Usziktól.

RIYADH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 22: Oleksandr Usyk of Ukraine in action against Tyson Fury of United Kingdom during âRiyadh Seasonâ? boxing match event at the Kingdom Arena in Riyadh, Saudi Arabia on December 22, 2024. Mohammed Saad / Anadolu (Photo by Mohammed Saad / Anadolu via AFP)
Tyson Fury több mint egy éve nem állt szorítóban
Fotó: Mohammed Saad/Anadolu via AFP

Fury 2020 és 2024 között birtokolta a WBC szervezet világbajnoki övét, amelyet 2024 májusban vett el tőle Uszik. Eddigi karrierje alatt 37 profi meccset vívott, 34-et megnyert (24-et kiütéssel), s egy döntetlen mellett kétszer veszített, mindkét alkalommal pontozással.

Kivel bokszolhat Tyson Fury?

A brit bokszoló pályafutása során már több alkalommal is bejelentette visszavonulását, de közösségi oldalának vasárnapi tanúsága szerint úgy tűnik, ezúttal sem végleges a kijelentése. Olyannyira, hogy Thaiföldön már edzésbe is állt.

2026 a strici visszatérésének éve. Egy ideig távol voltam, de most 37 évesen visszatértem, és még mindig öklözök. Nincs jobb dolog annál, mint beverni férfiak arcába, és még pénzt is kapni érte” 

– írta az Instagram oldalán a „Cigánykirály” becenevű brit bokszoló.

Fury azt nem említette, ki lesz a következő ellenfele, de sportági találgatások szerint honfitársával, a nigériai származású Anthony Joshuával, a WBO-bajnok Fabio Wardleyval, vagy Daniel Dubois-val fog összecsapni idén, esetleg harmadszor is megmérkőzik Uszikkal.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!