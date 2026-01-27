A világranglista 3. Gauff a női negyeddöntőben 6:1, 6:2-re kikapott Szvitolinától az Australian Openen. Az ukrán teniszező sikere nemcsak sportértékű, hanem illeszkedik abba a történetbe is, amelyben az ukrán játékosok az elmúlt napokban több alkalommal is üzenetértékű győzelmeket arattak Melbourne-ben. A vereség azonban láthatóan mélyen megviselte Gauffot.

Gauff mérgében szétverte az ütőjét, de nem szerette volna, ha ezt mindenki látja

Gauff azt hitte, nincs kamera – de tévedett

A 21 éves amerikai teniszező a mérkőzés után egy félreesőnek hitt folyosón próbálta levezetni a feszültségét, és hétszer is a földhöz vágta ütőjét. Gauff abban a hitben volt, hogy a pillanat nem kerül nyilvánosságra. Nem így lett.

Az Australian Openen ugyanis szinte mindenhol kamerákkal követik a sportolókat, a jelenetet pedig világszerte élőben közvetítették a televíziós csatornák, majd terjedni kezdett a közösségi oldalakon is. A jelenet komoly vitát indított el a játékosok magánszférájáról.

„Ez már túl sok”

Coco Gauff a történtek után nyíltan bírálta a szervezőket, és kijelentette: szerinte bizonyos pillanatoknak nem kellene a nyilvánosság elé kerülniük.

Úgy érzem, beszélni kellene arról, hol húzódik a határ. Vannak pillanatok, amelyeket nem kellene közvetíteni

– mondta az amerikai teniszező.

Gauff arra is emlékeztetett, hogy hasonló helyzetbe került korábban Arina Szabalenka is, aki szintén azt hitte, hogy egy privát pillanatban engedheti ki a dühét – mindhiába.

Miért nem akart a pályán dühöngeni?

A 21 éves sztár hangsúlyozta: tudatosan nem a pályán tört össze ütőt, mert nem akar rossz példát mutatni.

Nem akartam senkivel kiabálni, nem akartam senkit megbántani. Inkább az ütő kapta meg

– magyarázta.

Gauff szerint Melbourne-ben szinte az egyetlen valóban privát hely a játékosöltöző, minden más terület kamerázott, ami szerinte túlmegy minden határon.