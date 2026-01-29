Tizenöt nappal az elfogatóparancs kiadása után a bűnüldöző hatóságok a sajtóhírek szerint letartóztatták Gervonta Davist Miamiban, Floridában. A könnyűsúlyú világbajnoki címvédőt, akinek bajnoki státuszát egyelőre leminősítették, állítólagos családon belüli erőszakkal vádolták meg (nem először). Január 14-én a Miami Gardens Rendőrkapitányság elfogatóparancsot adott ki a 31 éves baltimore-i férfi ellen. Egy nő pert indított Gervonta Davis ellen testi sértés és emberrablási kísérlet miatt.

Gervonta Davis ismét bajba került

Fotó: LEONARDO FERNANDEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A jelentések szerint a Különleges Nyomozó Osztály tisztjei és az amerikai rendőrbírók letartóztatták Davist Miami Design District negyedében. A Miami Gardens Rendőrkapitányság Instagram-bejegyzése részletezte a vádakat: „A Miami Gardens Rendőrkapitányság letartóztatta Gervonta Bryant Davist (31) a 2025. október 27-én, egy Miami Gardens-i üzletben jelentett incidenssel kapcsolatban.”

A bejegyzés hozzátette: „2026. január 28-án az MGPD Különleges Nyomozó Osztálya az Egyesült Államok Rendőrségének szökésben lévő ügyekkel foglalkozó munkacsoportjával együtt incidens nélkül megtalálta és őrizetbe vette az elkövetőt a Miami Design Districtben.” A keresetet egy nő nyújtotta be, aki azt állította, hogy körülbelül öt hónapja szoros kapcsolatban állt Davisszel.

Október végén Davis állítólag odament hozzá a munkahelyén, és a fejénél és a torkánál fogva fogta, egy parkolóba kísérte, majd elengedte. Azt állította még a hölgy, hogy ezután visszament a munkatársaihoz, és két napot várt, mielőtt jelentette az esetet a rendőrségnek. A rendőrség szerint a videófelvételek alátámasztják beszámolójának kulcsfontosságú részeit. Mielőtt Davist letartóztatták, a nő Halloweenkor polgári pert is indított ellene családon belüli erőszak vádjaival.