Gerwyn Price nagy szavakkal kezdte meg a mögöttünk hagyott világbajnokságot, hogy aztán a torna egyik legnagyobb meglepetését szolgáltatva 3:0-val kizúgjon a holland Wesley Plaisier ellen. Az összecsapás mindössze 22 percig tartott, a walesi 2018 decembere óta nem búcsúzott ilyen korán a világbajnokságtól, így nyugodtan írhatjuk, hogy a Jégember gyorsan el szeretné felejteni a viadalt.

Gerwyn Price az élete végéig ingyen ehet a Toby Carverynél

Fotó: Andreas Gora/DPA/AFP

Ebben minden bizonnyal a segítségére lesz a Toby Carvery meglepetése, az étteremhálózat ugyanis egy ritka és exkluzív ajándéknak számító aranykártyát adott a 2021-es világbajnoknak, amelyet csupán néhány ismert brit sportoló kaphat.

A kártyával Price korlátlanul és ingyenesen használhatja az éttermeket, amely egy személyes üzenetet is csatolt az ajándékhoz.

– Mi a jobb egy száznyolcvanas körnél? 180 sült húsos ebéd! Gyere el és élvezd a sült húsok hazáját, amíg versenyzel! – olvasható a kártyán, amit Price megosztott a saját Instagram-oldalán.

Price a szókimondó személyiségéről, érzelmekkel teli játékáról és jellegzetes fizikumáról ismert. Bár régebben a szurkolók kedvelt célpontja volt, manapság rendkívül népszerű, ezért is esett rá a Toby Carvery választása.