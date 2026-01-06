Sokan haltak meg korábban is fájdalmasan fiatalon a magyar sportban. Dudás Miklóst most egy ország gyászolja, miután január 5-én, hétfőn holtan találták meg a 18. kerületi otthonában. Sajnos a világbajnok kajakos esete nem egyedi, korábban is több magyar sportoló vesztette életét úgy, hogy az életük legszebb évei még előttük álltak.
Tragikusan fiatalon haltak meg a magyar sztársportolók
Kolonics György (kenu, 1972-2008)
Kolonics György kétszeres olimpiai bajnok kenus volt, a magyar sport egyik legnagyobb alakja, 36 évesen hunyt el 2008-ban.
A pekingi olimpiára készülve edzés közben esett össze, halálát szívtágulattal járó szívizombetegség és a bal szívfél heveny elégtelensége okozta.
Halála sokkolta az egész országot, mert még aktív versenyzőként, olimpiai felkészülés közben veszítette életét.
Ocskay Gábor (jégkorong, 1975-2009)
Ocskay Gábor a magyar jégkorong-válogatott ikonikus csatára volt, 33 évesen, 2009-ben hunyt el szívproblémák következtében.
Váratlanul vesztette életét; halála előtt nem sokkal még a válogatott kulcsembereként szerepelt.
Távozása az egész magyar jégkorongsportot gyászba borította, klubja és a válogatott is legendaként emlékezik rá.
Morgen Ferdinánd (kosárlabda, 1990-2012):
A 21 éves válogatott kerettag játékoson, Morgen Ferdinándon szívfőartéria-elégtelenség miatt szívműtétet végeztek 2012-ben, műtét után egy hónappal meghalt. A játékos tagja volt a 2008/2009-es idényben aranyérmet szerző Atomerőműnek, az alapszakaszban átlagban 2,5 ponttal és 1,8 lepattanóval járult hozzá a paksi klub negyedik aranyához.
A labdarúgás világa szedte a legtöbb áldozatot
Fehér Miklós (labdarúgás, 1979-2004)
Fehér Miklós a Benfica csatára, a magyar futball egyik legnagyobb reménysége volt, 24 éves korában halt meg 2004 januárjában.
A Vitoria Guimaraes elleni bajnokin a hosszabbítás perceiben esett össze a pályán, kórházba szállítás után hunyt el szívmegállás következtében. Halála élő televíziós közvetítésben történt, ezért különösen mély nyomot hagyott a szurkolókban.
Fülöp Márton (labdarúgás, 1983-2015)
A 24-szeres válogatott kapus, Fülöp Márton a Premier League-ben is védett. Többek között a Manchester Cityben, a Tottenhamben, a WBA-ban és a Sunderlandben is megfordult. 32 évesen hunyt el hosszan tartó, súlyos betegség után 2015-ben. Halála azért is volt sokkoló, mert még fiatal, aktív korban, külföldön is ismert magyar játékosként távozott.
Lázár Bence (labdarúgás, 1991-2018)
Lázár Bence az Újpest korábbi csatára, a Sport TV későbbi szakkommentátora 26 évesen hunyt el 2018. február 22-én. 2013-ban jelentkeztek nála a tünetek, később kiderült, hogy rákos megbetegedésről van szó; műtétek és kezelések után sem tudták megmenteni. Pályafutása során az NB I-ben is szerepelt, Magyar Kupát nyert, majd visszavonulása után a televízióban is népszerű lett.
- Bánka Kristóf (labdarúgás): NB III-as játékos, korábban MTK, Újpest, BKV Előre; 2006 februárjában, fiatalon, szívroham következtében hunyt el.
- Hegedűs Viktor Marcell (labdarúgás): az NB III-ba felkerült Andráshida FC játékosa, 2021 nyarán edzésen esett össze, a 19. életévében járt.
- De az Aranycsapat egykori tagja, Lóránt Gyula is a pályán vesztette életét: 1981. május 31-én, szívrohamot kapott a PAOK Szaloniki Olympiakosz elleni találkozóján, 58 esztendősen lefordult a kispadról és meghalt.
Zavadszky Gábor (labdarúgás, 1974-2006)
A magyar válogatott focista, Zavadszky Gábor – aki többek között a Ferencváros, a Dunaferr és az MTK játékosa is vol – 31 évesen hunyt el 2006. január 6-án Cipruson, az Apollon Limassol játékosaként. Azaz, ma 20 éve történt a tragédia.
Sérülése (combsérülés egy kupameccsen) után otthonában találtak rá holtan; halálát embólia (DIC-szindróma, szövetelhalás miatti belső vérzés) okozta. Bírósági szakértők később kimondták: laborvizsgálattal (vérkép, alvadási faktorok ellenőrzése) megmenthető lett volna az élete, súlyos orvosi mulasztás történt.
Dárdai Balázs (labdarúgás, 1979-2002)
Dárdai Pál öccse, Balázs 2002. július 20-án hunyt el. A mindössze 23 éves labdarúgó a barcsiak színeiben a mérkőzés 23. percében
a félpályánál becsúszva próbálta szerelni az egyik körmendi játékost. Ez után még felült, a bokájához nyúlt, majd a hátára esett.
A játékvezető, aki közvetlen közel volt az esethez, azonnal intett a gyúrónak, menjen a pályára. Balázst a kiérkező mentők 50 percig próbálták újraéleszteni, ami sajnos nem sikerült. Édesapjuk, id. Dárdai Pál a pálya széléről nézte végig tehetetlenül az eseményeket. Ifj. Dárdai Pál szerint testvérének a szíve nem volt rendben.
Halgas Tibor (labdarúgás, 1981–2020)
Halgas Tibor a Ferencvárossal bajnok lett (2000–2001-es csapat tagja volt), de a DVTK, a Videoton játékosa is volt. 38 éves korában hunyt el, 2020. február 4-én a Ferihegyi gyorsforgalmi úton.
Edzésről tartott haza Mazdájával az esőben, amikor egy kokainfogyasztó taxis (H. Szilveszter) jogosítvány nélkül, kb. 140 km/h-val előzött, figyelmen kívül hagyva a szembejövő forgalmat, és frontálisan ütközött vele – Halgas a helyszínen meghalt.
- Kapcsolódó cikkek: