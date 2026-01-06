Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Drámai fordulat: Trump napokon belül megkaphatja a Nobel-békedíjat

Terror

Kiderült, ki áll a berlini terrortámadás mögött

Link másolása
Vágólapra másolva!
Mint ismert, 34 éves korában meghalt Dudás Miklós világbajnok kajakos, akinek a holttestét 2026. január 5-én találták meg a 18. kerületi lakásában. Nem Dudás Miklós az egyetlen, sok olyan korábbi magyar sportoló van, akik tragikusan fiatalon haltak meg. Korábban többek között Kolonics Györgyöt, Ocskay Gábort, Lázár Bencét, Fehér Miklóst vagy éppen Zavadszky Gábort is egy ország gyászolta.

Sokan haltak meg korábban is fájdalmasan fiatalon a magyar sportban. Dudás Miklóst most egy ország gyászolja, miután január 5-én, hétfőn holtan találták meg a 18. kerületi otthonában. Sajnos a világbajnok kajakos esete nem egyedi, korábban is több magyar sportoló vesztette életét úgy, hogy az életük legszebb évei még előttük álltak.

Magyar sportolók, akik tragikusan fiatalon haltak meg
Magyar sportolók, akik tragikusan fiatalon haltak meg 
Fotó: Origo

Tragikusan fiatalon haltak meg a magyar sztársportolók

Kolonics György (kenu, 1972-2008)

Kolonics György kétszeres olimpiai bajnok kenus volt, a magyar sport egyik legnagyobb alakja, 36 évesen hunyt el 2008-ban. 

A pekingi olimpiára készülve edzés közben esett össze, halálát szívtágulattal járó szívizombetegség és a bal szívfél heveny elégtelensége okozta. 

Halála sokkolta az egész országot, mert még aktív versenyzőként, olimpiai felkészülés közben veszítette életét.

Hungarian canoeist, gold medalist Gyorgy Kolonics, jubilates on the podium during the awards ceremony for the men's C1, 500m final on Penrith Lake, west of Sydney, 01 October 2000. AFP PHOTO/ THOMAS COEX (Photo by THOMAS COEX / AFP)
Kolonics György a halála napján is egy újabb olimpiára készült 
Fotó: THOMAS COEX / AFP

Ocskay Gábor (jégkorong, 1975-2009)

Ocskay Gábor a magyar jégkorong-válogatott ikonikus csatára volt, 33 évesen, 2009-ben hunyt el szívproblémák következtében. 

Váratlanul vesztette életét; halála előtt nem sokkal még a válogatott kulcsembereként szerepelt. 

Távozása az egész magyar jégkorongsportot gyászba borította, klubja és a válogatott is legendaként emlékezik rá.

Manuel de Toni (L) of Italy vies with Gabor Ocskay of Hungary during their Olympic Qualification tournament group F ice hockey match in Riga on February 6, 2009.AFP PHOTO/ILMARS ZNOTINS (Photo by ILMARS ZNOTINS / AFP)
Ocskay Gábor tragédiáját a mai napig lehetetlen feldolgozni 
Fotó: ILMARS ZNOTINS / afp

Morgen Ferdinánd (kosárlabda, 1990-2012):

A 21 éves válogatott kerettag játékoson, Morgen Ferdinándon szívfőartéria-elégtelenség miatt szívműtétet végeztek 2012-ben, műtét után egy hónappal meghalt. A játékos tagja volt a 2008/2009-es idényben aranyérmet szerző Atomerőműnek, az alapszakaszban átlagban 2,5 ponttal és 1,8 lepattanóval járult hozzá a paksi klub negyedik aranyához.

A labdarúgás világa szedte a legtöbb áldozatot

Fehér Miklós (labdarúgás, 1979-2004)

Fehér Miklós a Benfica csatára, a magyar futball egyik legnagyobb reménysége volt, 24 éves korában halt meg 2004 januárjában.

A Vitoria Guimaraes elleni bajnokin a hosszabbítás perceiben esett össze a pályán, kórházba szállítás után hunyt el szívmegállás következtében. Halála élő televíziós közvetítésben történt, ezért különösen mély nyomot hagyott a szurkolókban.

Fülöp Márton (labdarúgás, 1983-2015)

A 24-szeres válogatott kapus, Fülöp Márton a Premier League-ben is védett. Többek között a Manchester Cityben, a Tottenhamben, a WBA-ban és a Sunderlandben is megfordult. 32 évesen hunyt el hosszan tartó, súlyos betegség után 2015-ben. Halála azért is volt sokkoló, mert még fiatal, aktív korban, külföldön is ismert magyar játékosként távozott.

Manchester City's on-loan Hungarian goalkeeper Marton Fulop in action during the English Premier League football match between Manchester City and Aston Villa at the City Of Manchester Stadium in Manchester, north-west England on May 1, 2010. AFP PHOTO/ANDREW YATES FOR EDITORIAL USE ONLY Additional licence required for any commercial/promotional use or use on TV or internet (except identical online version of newspaper) of Premier League/Football League photos. Tel DataCo +44 207 2981656. Do not alter/modify photo. (Photo by ANDREW YATES / AFP)
Fülöp Márton a Premier League-ben is bizonyított
Fotó: ANDREW YATES / AFP

Lázár Bence (labdarúgás, 1991-2018)

Lázár Bence az Újpest korábbi csatára, a Sport TV későbbi szakkommentátora 26 évesen hunyt el 2018. február 22-én. 2013-ban jelentkeztek nála a tünetek, később kiderült, hogy rákos megbetegedésről van szó; műtétek és kezelések után sem tudták megmenteni. Pályafutása során az NB I-ben is szerepelt, Magyar Kupát nyert, majd visszavonulása után a televízióban is népszerű lett.

- Bánka Kristóf (labdarúgás): NB III-as játékos, korábban MTK, Újpest, BKV Előre; 2006 februárjában, fiatalon, szívroham következtében hunyt el.
- Hegedűs Viktor Marcell (labdarúgás): az NB III-ba felkerült Andráshida FC játékosa, 2021 nyarán edzésen esett össze, a 19. életévében járt.
- De az Aranycsapat egykori tagja, Lóránt Gyula is a pályán vesztette életét: 1981. május 31-én, szívrohamot kapott a PAOK Szaloniki Olympiakosz elleni találkozóján, 58 esztendősen lefordult a kispadról és meghalt.

Zavadszky Gábor (labdarúgás, 1974-2006)

A magyar válogatott focista, Zavadszky Gábor – aki többek között a Ferencváros, a Dunaferr és az MTK játékosa is vol – 31 évesen hunyt el 2006. január 6-án Cipruson, az Apollon Limassol játékosaként. Azaz, ma 20 éve történt a tragédia. 

Sérülése (combsérülés egy kupameccsen) után otthonában találtak rá holtan; halálát embólia (DIC-szindróma, szövetelhalás miatti belső vérzés) okozta. Bírósági szakértők később kimondták: laborvizsgálattal (vérkép, alvadási faktorok ellenőrzése) megmenthető lett volna az élete, súlyos orvosi mulasztás történt.


Dárdai Balázs (labdarúgás, 1979-2002)

Dárdai Pál öccse, Balázs 2002. július 20-án hunyt el. A mindössze 23 éves labdarúgó a barcsiak színeiben a mérkőzés 23. percében 

a félpályánál becsúszva próbálta szerelni az egyik körmendi játékost. Ez után még felült, a bokájához nyúlt, majd a hátára esett. 

A játékvezető, aki közvetlen közel volt az esethez, azonnal intett a gyúrónak, menjen a pályára. Balázst a kiérkező mentők 50 percig próbálták újraéleszteni, ami sajnos nem sikerült. Édesapjuk, id. Dárdai Pál a pálya széléről nézte végig tehetetlenül az eseményeket. Ifj. Dárdai Pál szerint testvérének a szíve nem volt rendben.

Dárdai Balázs, a pályán vesztette életét
Fotó: Bama

Halgas Tibor (labdarúgás, 1981–2020)

Halgas Tibor a Ferencvárossal bajnok lett (2000–2001-es csapat tagja volt), de a DVTK, a Videoton játékosa is volt. 38 éves korában hunyt el, 2020. február 4-én a Ferihegyi gyorsforgalmi úton.

Edzésről tartott haza Mazdájával az esőben, amikor egy kokainfogyasztó taxis (H. Szilveszter) jogosítvány nélkül, kb. 140 km/h-val előzött, figyelmen kívül hagyva a szembejövő forgalmat, és frontálisan ütközött vele – Halgas a helyszínen meghalt.

  • Kapcsolódó cikkek:
Szívszorító: három szóval búcsúzott Kucsera Gábor a meghalt Dudás Miklóstól
Dudás Miklós halála sokkolta egykori riválisát
Rejtélyes körülmények között halt meg Dudás Miklós
Dudás Miklós élete és tragédiája – galéria

 

Dudás Miklós, Dudás Miklós
Dudás Miklós, Dudás Miklós
Dudás Miklós, Dudás Miklós
Dudás Miklós, Dudás Miklós
Dudás Miklós, Dudás Miklós
Dudás Miklós, Dudás Miklós
Dudás Miklós, Dudás Miklós
Dudás Miklós, Dudás Miklós
Dudás Miklós, Dudás Miklós
WINDSOR, ENGLAND - AUGUST 10: Hungary's Dudás Miklós competes in the men's kayak single (K1) 200m semifinal on Day 14 of the London 2012 Olympic Games at Eton Dorney on August 10, 2012 in Windsor, England. (Photo by Jim Young - IOPP Pool /Getty Images)
Dudás Miklós, Dudás Miklós
Dudás Miklós, Dudás Miklós
Dudás Miklós aranyérmes
Dudás Miklós, Dudás Miklós
Dudás Miklós, Dudás Miklós
Galéria: Dudás Miklós sikerei képekben
1/15
A 2012-es Olimpiai válogatón, Szegeden

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!