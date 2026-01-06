Sokan haltak meg korábban is fájdalmasan fiatalon a magyar sportban. Dudás Miklóst most egy ország gyászolja, miután január 5-én, hétfőn holtan találták meg a 18. kerületi otthonában. Sajnos a világbajnok kajakos esete nem egyedi, korábban is több magyar sportoló vesztette életét úgy, hogy az életük legszebb évei még előttük álltak.

Magyar sportolók, akik tragikusan fiatalon haltak meg

Kolonics György (kenu, 1972-2008)

Kolonics György kétszeres olimpiai bajnok kenus volt, a magyar sport egyik legnagyobb alakja, 36 évesen hunyt el 2008-ban.

A pekingi olimpiára készülve edzés közben esett össze, halálát szívtágulattal járó szívizombetegség és a bal szívfél heveny elégtelensége okozta.

Halála sokkolta az egész országot, mert még aktív versenyzőként, olimpiai felkészülés közben veszítette életét.

Kolonics György a halála napján is egy újabb olimpiára készült

Ocskay Gábor (jégkorong, 1975-2009)

Ocskay Gábor a magyar jégkorong-válogatott ikonikus csatára volt, 33 évesen, 2009-ben hunyt el szívproblémák következtében.

Váratlanul vesztette életét; halála előtt nem sokkal még a válogatott kulcsembereként szerepelt.

Távozása az egész magyar jégkorongsportot gyászba borította, klubja és a válogatott is legendaként emlékezik rá.

Ocskay Gábor tragédiáját a mai napig lehetetlen feldolgozni

Morgen Ferdinánd (kosárlabda, 1990-2012):

A 21 éves válogatott kerettag játékoson, Morgen Ferdinándon szívfőartéria-elégtelenség miatt szívműtétet végeztek 2012-ben, műtét után egy hónappal meghalt. A játékos tagja volt a 2008/2009-es idényben aranyérmet szerző Atomerőműnek, az alapszakaszban átlagban 2,5 ponttal és 1,8 lepattanóval járult hozzá a paksi klub negyedik aranyához.

A labdarúgás világa szedte a legtöbb áldozatot

Fehér Miklós (labdarúgás, 1979-2004)

Fehér Miklós a Benfica csatára, a magyar futball egyik legnagyobb reménysége volt, 24 éves korában halt meg 2004 januárjában.

A Vitoria Guimaraes elleni bajnokin a hosszabbítás perceiben esett össze a pályán, kórházba szállítás után hunyt el szívmegállás következtében. Halála élő televíziós közvetítésben történt, ezért különösen mély nyomot hagyott a szurkolókban.

Fülöp Márton (labdarúgás, 1983-2015)