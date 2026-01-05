A horrorbukása után itt az újabb fantasztikus hír a sztársportolóról, Federica Brignone ugyanis ismét edzésbe állt.

A horrorbukás a múlté, ismét edzésbe állt Federica Brignone

Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

A horrorbukás már a múlté?

A 35 éves Brignone vasárnap csatlakozott az olasz válogatotthoz,

és először kedvenc szakágában, óriás-műlesiklásban edzett honfitársaival a Dolomitokban található Pozza di Fassában

- írja az MTI.

A klasszis sportoló április 3-án az olasz bajnokságon bukott nagyot, több helyen eltört a sípcsontja, a szárkapocscsontja és a térde is. A rehabilitációs időszak részeként november végén engedték ismét síelni, majd december közepén jelentették be, hogy ott lehet az ötkarikás mezőnyben, sőt egyike lesz az olasz csapat négy zászlóvivőjének a nyitóünnepségen.

Az olasz sportsajtó szerint január 20-án, az olaszországi Kronplatzon sorra kerülő óriás-műlesiklő világkupa-állomáson térhet vissza a versenyzéshez Brignone, aki az előző idényben óriás-műlesiklásban, három éve pedig kombinációban nyert világbajnoki aranyérmet,

ötkarikás játékokon viszont még nem állhatott a dobogó legmagasabb fokára, egy ezüst- és két bronzérme van.

A legutóbbi szezonban a világkupában - 2020 után - másodszor nyerte meg az összetettet, továbbá a lesiklást és az óriás-műlesiklást is.