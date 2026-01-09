Live
Új fejlemény a svájci tűzvészben – őrizetbe vettek egy gyanúsítottat

Nagy a baj: hatalmas lyuk tátong a Föld védőpajzsán, drámai a helyzet

Mégiscsak kemény fából faragták Jake Pault. Azok után ugyanis, hogy Anthony Joshua szó szerint szétverte, már arról szólnak a hírek, hogy Jake Paul 2026-ban egy újabb nehézsúlyú óriás ellen húzhat kesztyűt.

Magyar idő szerint 2025. december 20-ára virradóra kevesen fogadtak volna arra, hogy Jake Paul még valaha az életben bokszkesztyűt húz. Az Anthony Joshua elleni vereség, és főleg annak következményei még a youtuberből lett félprofi bokszoló rosszakaróival is azt mondatták, hogy ezt nem kéne tovább erőltetni. 

MIAMI, FLORIDA - DECEMBER 19: (R-L) Anthony Joshua punches Jake Paul during the heavyweight bout during Jake Paul v Anthony Joshua at Kaseya Center on December 19, 2025 in Miami, Florida. Ed Mulholland/Getty Images for Netflix/AFP (Photo by Ed Mulholland / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Jake Paul felkészülhet az újabb mázsás pofonokra
Fotó: ED MULHOLLAND / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Csakhogy Paulnak volt rá pár millió oka, hogy erőltette...

Jake Paul újra ringbe lép?

Az ESPN amerikai sportoldal cikke szerint nagyon is van esély a szétvert álló ex-youtuber visszatérésére a szorítóba. Mint azt a 2026 legjelentősebb várható bokszeseményeit összeszedő cikkükben írják, jó esély mutatkozik egy Jake Paul–Francis Ngannou meccsre. A két bunyós novemberben verbálisan már összeakaszkodott, amikor Ngannou lepattintotta a sérült Gervonta Davis helyére bejelentkező Pault, így adja magát, hogy valóban létre jöjjön a küzdelem. Nem mellesleg pedig mindkét bunyós újabb bődületes összeget szakíthatna a meccsel.

Paul számára azonban figyelmeztető jel, hogy a korábbi UFC nehézsúlyú MMA harcos Joshuához hasonló felépítésű óriás: 192 centi magas és 117 kiló a versenysúlya. Az ütőereje pedig párját ritkította az oktagonban.

 

