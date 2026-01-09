Magyar idő szerint 2025. december 20-ára virradóra kevesen fogadtak volna arra, hogy Jake Paul még valaha az életben bokszkesztyűt húz. Az Anthony Joshua elleni vereség, és főleg annak következményei még a youtuberből lett félprofi bokszoló rosszakaróival is azt mondatták, hogy ezt nem kéne tovább erőltetni.
Csakhogy Paulnak volt rá pár millió oka, hogy erőltette...
Jake Paul újra ringbe lép?
Az ESPN amerikai sportoldal cikke szerint nagyon is van esély a szétvert álló ex-youtuber visszatérésére a szorítóba. Mint azt a 2026 legjelentősebb várható bokszeseményeit összeszedő cikkükben írják, jó esély mutatkozik egy Jake Paul–Francis Ngannou meccsre. A két bunyós novemberben verbálisan már összeakaszkodott, amikor Ngannou lepattintotta a sérült Gervonta Davis helyére bejelentkező Pault, így adja magát, hogy valóban létre jöjjön a küzdelem. Nem mellesleg pedig mindkét bunyós újabb bődületes összeget szakíthatna a meccsel.
Paul számára azonban figyelmeztető jel, hogy a korábbi UFC nehézsúlyú MMA harcos Joshuához hasonló felépítésű óriás: 192 centi magas és 117 kiló a versenysúlya. Az ütőereje pedig párját ritkította az oktagonban.