A Jake Pault kiütéses sikerrel felülmúló Anthony Joshua is részt vett abban a brutális autóbalesetben, amely december 29-én történt a nigériai Lagos és Ibadan közötti gyorsforgalmi úton. Az autó – amelyben a 36 éves ökölvívó is utazott – egy út szélén álló teherautónak ütközött, a jármű utasai közül Joshua két barátja, Latif Ayodele és Sina Ghami a helyszínen meghalt. A nehézsúlyú bokszoló megsérült, kórházba került, de túlélte az ütközést, ám a szörnyű eset érthetően nagyon megviselte. A médiában emiatt elkezdett terjedni a hír, miszerint az olimpiai bajnok klasszis a visszavonulást fontolgatja.

Anthony Joshua túlélte a sokkoló autóbalesetet

Veszélyben Anthony Joshua bokszkarrierje?

A találgatásokat Joshua nagybátyjának nyilatkozata indította el, az érintett egyelőre nem szólalt meg a témában. A bokszoló promótere, Eddie Hearn viszont igen, és jelezte, egyelőre nem szeretnék terhelni az érhetően megtört Joshuát.

Jelenleg Anthonynak időre és magánéletre van szüksége. Egyelőre nem fogunk beszélni vele a karrierjéről, semmilyen hasonló lépésről, sem a jövőről. Ez egy szörnyű tragédia.

Anthonynak fizikailag és érzelmileg is időre van szüksége, hogy összeszedje magát. Adjunk neki időt, és imádkozzunk érte” – idézte a profiboksz.hu a menedzser szavait.

A 36 éves ökölvívó a balesetét megelőzően azzal került a címlapokra, hogy december 19-én kiütéses győzelmet aratott Miamiban Jake Paul ellen. Joshua a Kaseya Centerben, a Netflixen élőben közvetített gálán csapott össze riválisával, és végül a hatodik menetben kiütötte a youtuberből lett bokszolót. A meccs óriási érdeklődést kapott, a streaming szolgáltató később azt közölte, hogy világszerte 33 millióan követték átlagos perces nézettségben a mérkőzést.

