Horrorisztikus sérülések vezettek Dudás Miklós halálához

Vigyázzon!

-22 fok mellé jön az ónos eső és a fagyott eső, életveszélyesek lesznek az utak

A korábbi nehézsúlyú világbajnok, Anthony Joshua kapcsán felmerült, hogy abbahagyhatja az ökölvívást a halálos kimenetelű autóbalesetet követően, amelyben két közeli barátja vesztette életét. A brit-nigériai bokszoló még nem nyilatkozott a jövőjét illetően, azonban Joshua menedzsere, Eddie Hearn megszólalt a témában.

A Jake Pault kiütéses sikerrel felülmúló Anthony Joshua is részt vett abban a brutális autóbalesetben, amely december 29-én történt a nigériai Lagos és Ibadan közötti gyorsforgalmi úton. Az autó – amelyben a 36 éves ökölvívó is utazott – egy út szélén álló teherautónak ütközött, a jármű utasai közül Joshua két barátja, Latif Ayodele és Sina Ghami a helyszínen meghalt. A nehézsúlyú bokszoló megsérült, kórházba került, de túlélte az ütközést, ám a szörnyű eset érthetően nagyon megviselte. A médiában emiatt elkezdett terjedni a hír, miszerint az olimpiai bajnok klasszis a visszavonulást fontolgatja.

(FILES) British boxer Anthony Joshua celebrates after defeating US boxer and influencer Jake Paul (off frame) in a non-title heavyweight bout at the Kaseya Center in Miami, Florida, on December 19, 2025. Former world heavyweight boxing champion Anthony Joshua has been discharged from hospital days after a fatal car accident that killed two of his close friends in Nigeria. "Anthony Joshua was discharged from hospital late this afternoon though heavy hearted and full of emotions over the loss of his two close friends he was deemed clinical fit to recuperate from home," spokesmen for Ogun and Lagos states in southwest Nigeria said in a joint statement late on December 31, 2025. (Photo by Giorgio VIERA / AFP)
Anthony Joshua túlélte a sokkoló autóbalesetet
Fotó: GIORGIO VIERA / AFP

Veszélyben Anthony Joshua bokszkarrierje?

A találgatásokat Joshua nagybátyjának nyilatkozata indította el, az érintett egyelőre nem szólalt meg a témában. A bokszoló promótere, Eddie Hearn viszont igen, és jelezte, egyelőre nem szeretnék terhelni az érhetően megtört Joshuát.

Jelenleg Anthonynak időre és magánéletre van szüksége. Egyelőre nem fogunk beszélni vele a karrierjéről, semmilyen hasonló lépésről, sem a jövőről. Ez egy szörnyű tragédia. 

Anthonynak fizikailag és érzelmileg is időre van szüksége, hogy összeszedje magát. Adjunk neki időt, és imádkozzunk érte” – idézte a profiboksz.hu a menedzser szavait.

A 36 éves ökölvívó a balesetét megelőzően azzal került a címlapokra, hogy december 19-én kiütéses győzelmet aratott Miamiban Jake Paul ellen. Joshua a Kaseya Centerben, a Netflixen élőben közvetített gálán csapott össze riválisával, és végül a hatodik menetben kiütötte a youtuberből lett bokszolót. A meccs óriási érdeklődést kapott, a streaming szolgáltató később azt közölte, hogy világszerte 33 millióan követték átlagos perces nézettségben a mérkőzést.

