A baleset 2025. december 29-én történt a Lagos és Ibadan közötti gyorsforgalmi úton. Az autó – amelyben Joshua is utazott – egy út szélén álló teherautónak ütközött. A jármű utasai közül Latif Ayodele és Sina Ghami a helyszínen meghaltak. A bokszoló a hírek szerint megsérült, kórházba került, de túlélte az ütközést. A beszámolók szerint a sofőr ellen felelőtlen vezetés miatt eljárás indult.

Jake Pault legyőzte, majd autóbalesetet szenvedett Anthony Joshua

Fotó: LEONARDO FERNANDEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Joshua visszavonul? A nagybácsi nyilatkozata indította el a találgatásokat

A Punchng című nigériai lap Joshua nagybátyját, Adedamola Joshuát idézte, aki a család álláspontját ismertetve úgy fogalmazott: a sportoló a történtek után a visszavonulás mellett döntött.

A legfontosabb számunkra az, hogy abbahagyja az ökölvívást. Valahányszor ringbe lépett, érzelmileg teljesen megviselt minket. Amikor leütötték, olyan érzés volt, mintha kiszakadna a szívünk. Ez hatalmas lelki teher volt a család számára. Most, hogy azt mondta, pályafutása csúcsán vonul vissza, megkönnyebbültünk és boldogok vagyunk.

A tragédia óta Joshua csak korlátozottan kommunikált. A hírek szerint a közösségi felületén egy rövid, gyászhoz kötődő üzenetet tett közzé, amelyben barátaira utalva azt írta: „A testvérem őrzője vagyok.”

My Brothers Keeper ❤️🪖❤️ pic.twitter.com/V604vAJtcw — Anthony Joshua (@anthonyjoshua) January 4, 2026

A karrier lezárásának a lehetősége ugyanakkor nem először kerül szóba: a sajtó több alkalommal is felidézte, hogy Joshua az elmúlt időszakban már tett olyan kijelentéseket, amelyekből sokan arra következtettek, hogy belátható időn belül befejezheti.

Ugyanakkor korábban olyan nyilatkozatai is voltak, amelyek szerint tovább akarja folytatni, és újra felérne a csúcsra. Csakhogy erről még a tragikus baleset előtt beszélt.