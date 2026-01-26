Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij csak egy feltétellel hajlandó békét kötni – Európa megdöbbent

Képek

Amerika elesett a pusztító viharban – sok a halott, 800 ezren áram nélkül

Link másolása
Vágólapra másolva!
55. születésnapja előtt nem sokkal, súlyos betegség következtében elhunyt Komáromi Attila. A kiváló karatemestert két ország is gyászolja.

Komáromi Attila 4. danos karatemester volt, a Pásztói Karate Klub tagja, az Óbecsei Karate Klub vezetője. Az Óbecsei klub néhány tagja Attila vezetésével csatlakozott a Magyar JKA Karate Szövetséghez, illetve klubjuk más tagjaival együtt régóta állandó résztvevői voltak a szövetség versenyeinek és az edzőtáborainak is, valamint munkájával segítette a szövetséget a JKA Szerbiával való kapcsolattartásban.

Komáromi Attila karatemester fiatalon távozott az élők sorából
Komáromi Attila karatemester fiatalon távozott az élők sorából
Fotó: Magyar JKA Karate Szövetség

Mindössze 54 éves volt a karatemester

Lánya, Komáromi Anna Réka évekig tagja volt a magyar JKA válogatottnak, és 2022-ben, a Liverpooli WSKA VB-n junior női katában (formagyakorlat) I. helyen végzett. Édesapja edzette őt is, mint ahogy évekig segítette a szerb válogatottat is. Az Óbecsei klubbal pár éve saját edzőtermet nyitottak, majd 2022-től minden év szeptemberében önálló edzőtábort szerveztek Ohta Yashinobu mester vezetésével. Komáromi Attila élete végéig edzett és oktatta az óbecsei karatésokat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!