Elképesztő botrány borzolja a kedélyeket a téli olimpia előtt

A hírek szerint a kanadaiak a New York állambeli Lake Placidban megrendezett Észak-Amerikai Kupa eredményét manipulálták, ezzel megfosztották az amerikai olimpikont, Katie Uhlaendert attól a lehetőségtől, hogy elegendő pontot szerezzen a milánói-cortinai téli olimpiára való kvalifikációhoz.

Katie Uhlaender csalás áldozata lett?

Katie Uhlaender a kanadaiak miatt nem lesz ott a téli olimpián?

Miután a kanadai csapat négy sportolót visszaléptetett az Észak-Amerikai Kupától, csökkent a verseny során megszerezhető pontok száma. Emiatt matematikailag lehetetlenné vált, hogy Uhlaender elegendő pontot szerezzen a kvalifikációhoz.

Az ötszörös olimpikon szkeletonos remélte, hogy ott lehet a hatodik téli olimpiáján, de a kanadaiak döntése keresztbehúzta a számításait.

Az IBSF most megállapította, hogy „a kanadaiak cselekedete szándékos volt, és a célja az volt, hogy csökkentsék a pontokat, amelyeket a Lake Placid-i NAC döntőben versenyző sportolók szerezhetnek” – jelentette be a Fox News Digital a szerdán megszerzett közleményében.

A kanadai szövetség azt állította, hogy a sportolók visszavonásáról szóló döntés „a program igényeinek alapos értékelése és az IBSF-fel folytatott konzultációt követően”, valamint „a sportolók egészségének, biztonságának és hosszú távú fejlődésének alapos mérlegelése után” született.

Katie Uhlaender nem adja fel a harcot

A nemzetközi szövetség azonban bizonyítékot talált arra, hogy Kanada tudatosan döntött úgy, hogy visszavonja sportolóit, befolyásolva ezzel a versenyt és potenciálisan megszerezhető pontok számát. A történtek ellenére az IBSF az etikai kódexre hivatkozva nem hoz semmilyen intézkedést Kanada szankcionálására vagy az esemény eredményének megváltoztatására, hogy Uhlaendernek esélyt adjon az olimpiai kvalifikációra. A 41 éves sportoló azonban nem törődik bele a sorsába, elmondása szerint küzdeni fog magáért és másokért, akik hozzá hasonlóan jártak.

Azért küzdök, ami helyes. A jogos olimpiai lehetőségemért harcolok. De ami még fontosabb, minden olyan sportolóért küzdök, akit a versenymanipuláció károsított.

Messze nem én vagyok az egyetlen sportoló, akit ezek a tettek érintenek” – nyilatkozta Uhlaender, aki a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól (NOB) remél segítséget az ügyében.